閨密團不對盤 泰勒絲輕鬆搞定 「妳們對我都很重要」

泰勒絲忙著在工作和愛情中找到平衡，還是顧及每一個朋友的心情。（路透資料照片）

泰勒絲 （Taylor Swift）貴為樂壇天之驕女，很多人都想來當她的好朋友，她也以身旁有一群死忠的閨密護衛隊著稱，但問題來了，她跟每一個人試圖保有良好的交情，她們彼此卻不一定很處得來，甚至有人交往過同一位男子，心結很難放下，泰勒絲該如何處置？

如果不是像泰勒絲影響力那樣大，一般人很不容易碰到像她一樣的困擾。之前八卦雜誌才傳過她最好的兩個密友—席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）與「花邊教主」（Gossip Girl）布蕾克萊佛莉（Blake Lively），私下互相嫌棄，「Life & Style」雜誌稱席琳娜覺得布蕾克每一次跟泰勒絲出去都試圖一起被拍到合照，恐怕只是想利用泰勒絲搏版面，動機不一定很真誠。

席琳娜（左）與泰勒絲的交情出了名的好。（取材自Instagram）

而曾經自編自導自演HBO得獎名劇「女孩我最大」（Girls）的莉娜鄧恩（Lena Dunham），和紐西蘭的歌手蘿兒（Lorde），都是泰勒絲友人，卻先後和傑克安東諾夫（Jack Antonoff）交往，莉娜認為蘿兒似乎破壞了女生之間「不可以跟好姊妹前男友」在一起的不成文禁令，心裡有疙瘩。可是這還沒有下面這一組麻煩：怪物新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）的舊愛轉移目標到莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）身上，而莎賓娜還幫泰勒絲的巡演暖場，奧莉維亞與莎賓娜之間的芥蒂可想而知，泰勒絲卻也不能厚此薄彼。