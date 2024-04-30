不裝了 「美國甜心」梅格萊恩不再討好所有人
明星在銀幕上的形象往往和本人性格不完全一樣，有時必須勉強本性、來滿足愛上其銀幕形象的觀眾，會讓當事人壓抑的很辛苦。曾是「美國甜心」經典代表的梅格萊恩（Meg Ryan），其實性格認真、嚴肅，沒有那麼愛搞笑，她曾經淡出幕前好幾年，在紐約和養女黛西一同生活，閒暇時就到處旅遊，雖然外界看來那幾年的淡出，對她演藝事業造成很大影響，她卻覺得很有必要，而且自認那段時間的日子讓她變成更有趣的人。
梅格萊恩曾經是好萊塢的浪漫喜劇天后，她的甜美笑容在銀幕上就是讓觀眾看了開心，不管搭檔的男主角是比利克里斯托（Billy Crystal）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）還是凱文克萊（Kevin Kline），她主演的浪漫喜劇就是容易開出票房紅盤。她最著名的代表作之一「當哈利碰上莎莉」（When Harry Met Sally...），今年將要滿上映35周年，而她近期終於自編自導自演了一部浪漫喜劇「緣分接下來」（They missed their connection），目前已在全台各大影音平台上架。
雖然無復昔日的青春甜美，梅格坦言現在年過60，已經沒有心思再去想辦法討全部的人歡心，她自覺變得更成熟、更有智慧，也更有信心表達自己對愛與生活的看法，她真的很感激現在自己是這樣的年紀，並沒覺得老了有多不好，也感到更解放。
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