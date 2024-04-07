離婚官司鬧了快8年 裘莉控布萊德彼特早就對她施暴

安琪莉娜裘莉緊咬著鬧離婚的前伴侶不放，被稱報復心極重。（路透資料照片）

史上最長、最歹戲拖棚的離婚戰：布萊德彼特 (Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)鬧了快滿8年、小孩都紛紛成年，卻為了法國酒莊的股權售出問題還僵持不下，官司在美國、法國、盧森堡都在打，裘莉的律師團一再出狠招，近日又提出控訴，稱布萊德彼特在早裘莉緊咬不放的「2016年私人飛機動粗事件」之前就已經對她施暴，私人飛機那件事不過是他首度也對小孩們出手而已。

歐美八卦刊物早就一直在傳，裘莉對布萊德彼特恨意高到非毀掉他的形象與事業不可，眼看離婚對他幾乎沒什麼嚴重影響，反而是她老被當成真正的反派「黑魔女」，才覺得更加不平，非得報復到讓布萊德彼特身敗名裂不可，因此控訴一次比一次嚴重。無奈這事拖太久，外界的興趣早就逐漸下滑，裘莉再怎麼鬧，有注意的人也不很多，最多就是再逼得小布 出手反擊而已。

裘莉最近的控訴，還包括稱布萊德彼特對於法國酒莊股份買賣一直想逼她簽更嚴格的保密條款，似乎在暗示他有意讓她噤聲，在保護某些「黑幕」不曝光。果不其然，裘莉最新的控訴之後，布萊德彼特也回擊，想要用法律手段促使裘莉以往怎麼逼員工們簽條件嚴苛的保密條款的內幕都攤開來，揭開裘莉私下的面目，看來也豁出去了，對她並不再留餘地。

可是對吃瓜群眾而言，這早是一道陳年舊菜，滋味已跑掉大半，除非有誰真的承認什麼難堪的真相，否則不會再引起太大的迴響，大家只想要他們別再鬧了。