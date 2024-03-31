哥吉拉聯手金剛 像怪獸版「玩命關頭」

導演亞當溫高德(左)與新任男女主角丹史蒂文斯(中)、蕾貝卡霍爾合作愉快。（圖／華納兄弟提供）

怪獸宇宙帶來最新電影「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire），由前集主角蕾貝卡霍爾（Rebecca Hall），搭配丹史蒂文斯（Dan Stevens）、布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）共同主演，提到再度與兩大怪獸哥吉拉、金剛合作，曾主演「美女與野獸」（Beauty & the Beast）的丹史蒂文斯笑說想帶「迷你金剛」去開車兜風，立刻被蕾貝卡揶揄「小心哦，牠在車裡應該會悶到發飆」。

蕾貝卡飾演的安德魯博士，在前集收養神秘的伊維族少女吉雅之後，這回得再度求救哥吉拉、金剛共同對抗殘暴的遠古怪獸「刀疤王」，蕾貝卡感性表示這一回有更多的刺激打鬥，不過情感戲也很動人，「這次更爽快、特效更誇張，也更充滿人性」，蕾貝卡戲外也有一個五歲女兒，她在片中飾演吉雅的養母，也有將當母親的心情代入角色，「對我最重要的就是家人，只是我的工作常需要在全球到處跑，哎呀，職業婦女就是這樣，很甜蜜，但也很辛苦」

一旁的布萊恩更搞笑強調這集簡直是「玩命關頭」（Fast & Furious）風格的怪獸電影，觀眾們簡直感覺是坐在怪獸身上，體驗極致的災難動作戲，「什麼都變得更大了，我只能說這是大銀幕專屬的視覺饗宴，只有進戲院才能完全享受」。

蕾貝卡在上一集已經可以透過簡單的手語與金剛聯繫，坦言如果要從兩隻怪獸當中選一個，一定會選「金剛」，「我與金剛的對戲比較多，我彷彿可以跟牠促膝長談呢」，再度被布萊恩吐槽，「所以你們會傳簡訊嗎？會不會互相傳訊說『你好嗎？最近怎麼樣』之類的問候」，逗得蕾貝卡哈哈大笑。

布萊恩隨後表示如果能與兩隻怪獸交朋友，大概只會請金剛去繳稅，然後請哥吉拉去保養車子，做一些較為無聊的日常小事，被問原因為何，他則再度展現詼諧本性，「因為我想牠們只會破壞吧，做其他的事也做不好」。