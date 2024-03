哥吉拉聯手金剛 像怪獸版「玩命關頭」

導演亞當溫高德(左)與新任男女主角丹史蒂文斯(中)、蕾貝卡霍爾合作愉快。(圖/華納兄弟提供)

怪獸宇宙帶來最新電影「哥吉拉與金剛:新帝國」(Godzilla x Kong: The New Empire),由前集主角蕾貝卡霍爾(Rebecca Hall),搭配丹史蒂文斯(Dan Stevens)、布萊恩泰瑞亨利(Brian Tyree Henry)共同主演,提到再度與兩大怪獸哥吉拉、金剛合作,曾主演「美女與野獸」(Beauty & the Beast)的丹史蒂文斯笑說想帶「迷你金剛」去開車兜風,立刻被蕾貝卡揶揄「小心哦,牠在車裡應該會悶到發飆」。

蕾貝卡飾演的安德魯博士,在前集收養神秘的伊維族少女吉雅之後,這回得再度求救哥吉拉、金剛共同對抗殘暴的遠古怪獸「刀疤王」,蕾貝卡感性表示這一回有更多的刺激打鬥,不過情感戲也很動人,「這次更爽快、特效更誇張,也更充滿人性」,蕾貝卡戲外也有一個五歲女兒,她在片中飾演吉雅的養母,也有將當母親的心情代入角色,「對我最重要的就是家人,只是我的工作常需要在全球到處跑,哎呀,職業婦女就是這樣,很甜蜜,但也很辛苦」

一旁的布萊恩更搞笑強調這集簡直是「玩命關頭」(Fast & Furious)風格的怪獸電影,觀眾們簡直感覺是坐在怪獸身上,體驗極致的災難動作戲,「什麼都變得更大了,我只能說這是大銀幕專屬的視覺饗宴,只有進戲院才能完全享受」。

蕾貝卡在上一集已經可以透過簡單的手語與金剛聯繫,坦言如果要從兩隻怪獸當中選一個,一定會選「金剛」,「我與金剛的對戲比較多,我彷彿可以跟牠促膝長談呢」,再度被布萊恩吐槽,「所以你們會傳簡訊嗎?會不會互相傳訊說『你好嗎?最近怎麼樣』之類的問候」,逗得蕾貝卡哈哈大笑。

布萊恩隨後表示如果能與兩隻怪獸交朋友,大概只會請金剛去繳稅,然後請哥吉拉去保養車子,做一些較為無聊的日常小事,被問原因為何,他則再度展現詼諧本性,「因為我想牠們只會破壞吧,做其他的事也做不好」。