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前夫稱「分手後不說她壞話」 小甜甜不領情

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭妮（左）與山姆曾有過甜蜜的時光。（路透資料照片）
布蘭妮（左）與山姆曾有過甜蜜的時光。（路透資料照片）

情侶、夫妻在感情正濃時，毫不避諱說出甜死人不償命的情話，但到了一拍兩散之後，彼此之間常常只剩下惡言相向、互揭瘡疤。去年宣告和「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）婚姻走到盡頭的猛男演員山姆阿沙里（Sam Asghari），卻沒有公開砲轟這位前妻，反而人家都盡量保持良好風度，甚至還在「時人」的訪問中表示自己絕對不會說她任何一句壞話。

山姆與布蘭妮從交往到結婚在一起超過6年，他認為這是生命中的福氣，可以和一個人分享彼此的人生這麼長一段時間，人們會往不同的方向成長、分開，所以他也不覺得該對離婚有太多的負面想法。他說道：「我只有很美好的經驗和很棒的人生，那一段也永遠會是我生命中的一個篇章，所以我絕對不會這麼做（說前妻的壞話）。」

只是山姆表現出如此正面的態度，布蘭妮是不是領情？那就不一定了。早先傳出她看到山姆在拍片時跟梅爾吉勃遜（Mel Gibson）互動，或是和布萊德彼特(Brad Pitt)一副稱兄道弟的樣子拍合照，就十分不爽，認為山姆靠她炒自己的知名度，拿她當在演藝圈發展的跳板。也有稱山姆與布蘭妮離婚時談到很好的條件，所以才不會對她講什麼太難聽的話，才不是真的多珍惜跟她的一段緣分。

布萊德彼特

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