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被裘莉傷太重？傳布萊德彼特要熱戀中女友簽保密條款

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特（圖）被傳要女友伊妮絲迪拉蒙簽保密條款。（路透資料照片）
布萊德彼特（圖）被傳要女友伊妮絲迪拉蒙簽保密條款。（路透資料照片）

目前正和小自己快30歲的女友伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）熱戀中的布萊德彼特（Brad Pitt），竟然被傳還會要對方簽保密條款，雖然公關人員已否認，但歐美娛樂雜誌稱他對於隱私極端重視，也不是不信任伊妮絲迪拉蒙，只是不願意彼此交往中的任何細節被公諸於世、變成各方討論的焦點。

對於這種想法，伊妮絲迪拉蒙也不會不理解，因為她的前夫保羅衛斯理（Paul Wesley）也曾演出過熱門影集「噬血Y世代」（The Vampire Diaries），她很清楚名人大都會有這點堅持，「In Touch」形容：「如果布萊德彼特不要她簽，她還會覺得奇怪。」

布萊德彼特曾經有過兩段轟動的婚姻，但無論與珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston），或是和安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie），都沒有完美的收場，和安琪莉娜裘莉甚至是鬧到撕破臉，也讓他一度提到戀愛就有很憤世嫉俗的心態，直到認識了伊妮絲迪拉蒙，才真的有要認真投入的感覺，不然在他與安琪莉娜裘莉鬧翻後，他和新認識的女性，頂多是一起開開心心而已，沒有想要認真。

「時人」稱，布萊德彼特真的很喜歡與伊妮絲迪拉蒙在一起，每當有她在，他總是心情很好，加上他又重隱私，所以伊妮絲迪拉蒙搬來與他同居，是理所當然的發展，可是他並不著急，還沒想到要再度走進婚姻，先享受戀愛時的甜蜜再說。

布萊德彼特被傳要女友伊妮絲迪拉蒙（圖）簽保密條款。（取材自Instagram）
布萊德彼特被傳要女友伊妮絲迪拉蒙（圖）簽保密條款。（取材自Instagram）

布萊德彼特 裘莉 大都會

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