印度童星19歲病逝 「我和我的冠軍女兒」成告別作

印度知名童星蘇哈尼．巴特納加16日病逝，得年19歲。（取材自Instagram）

印度 知名童星蘇哈尼．巴特納加（Suhani Bhatnagar）日前病逝，得年19歲。她曾出演「我和我的冠軍女兒」（Dangal），消息曝光後令外界大感震驚。

「今日印度」（India Today）報導，蘇哈尼．巴特納加16日在德里逝世。她於2016年在其電影處女作「我和我的冠軍女兒」中飾演二女兒「芭碧塔」（Babita Kumari Phogat），因此打開知名度。

蘇哈尼的父親告訴媒體，兩個月前，蘇哈尼的手開始腫脹，起先她被認為並無大礙，但腫脹逐漸擴散到全身。儘管諮詢了多名醫生，她的病因仍然不明，之後蘇哈尼被送往新德里的全印度醫院（AIIMS），檢查發現她罹患「皮肌炎」（dermatomyositis）。這是一種罕見的自體免疫疾病，唯一的治療方法是利用類固醇，但接受類固醇治療後，她的免疫力 急遽下降。

她的父親說，根據醫生的說法，這種疾病需要很長的時間才能康復。然而由於免疫力下降，蘇哈尼在醫院感染病毒，造成肺部功能減弱。2月16日晚間，蘇哈尼被宣告不治。

寶萊塢巨星阿米爾汗（Aamir Khan）旗下、「我和我的冠軍女兒」製片公司也證實了蘇哈尼逝世的消息。該公司透過聲明指出，「蘇哈尼，你永遠是我們心目中的大明星，願你安息。」