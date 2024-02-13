湯姆克魯斯、布萊德彼特死對頭合作？傳出演名導最後一部片

湯姆克魯斯被傳有不能同台的大牌。（路透資料照片）

一直被傳「瑜亮情結」嚴重到快30年都「王不見王」的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)與布萊德彼特 （Brad Pitt），竟然有可能又要合作新片，到底是哪個導演有這麼大的面子？原來是跟小布 合作過不只一次且交情不差的昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）。

60歲的昆汀塔倫提諾，號稱將要執導「人生中最後一部電影」，暫名叫「影評人」（The Movie Critic），據稱是根據真人實事改編，主角是一位一直都沒有太大名氣、曾為低俗雜誌寫影評的男子，布萊德彼特已經加入演出的行列，有可能會扮演主角。

湯姆克魯斯（左）與布萊德彼特在「夜訪吸血鬼」之後，就再也不願同台。(取材自IMDb)

而湯姆克魯斯過去與昆汀曾經差一點就要在「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood，或記作Once Upon a Time in... Hollywood）攜手，可是昆汀最後在布萊德彼特、李奧納多狄卡皮歐與湯姆克魯斯之中，選擇了前兩者主演，外傳阿湯的身高跟他們有明顯的差距，片中兩位男主角又被設定是男星和他的替身，因此身形上不能差太多，於是阿湯就此被三振出局，有稱他對小布的心結因而變得更深。

最早湯姆克魯斯在和布萊德彼特合演「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）時，就對小布十分顧忌，深怕自己的丰采被搶走，很注意在拍攝對手戲時一定要穿上有鞋墊的鞋子，才不會看起來比小布矮了半截。當時的小布不過是在好萊塢正在走紅，阿湯已經是紅了快10年的巨星，都這麼提防，小布也感到接演片子時，自己的角色明明還蠻有發揮，愈拍愈覺得焦點偏移，一肚子火，不諱言「夜訪吸血鬼」是最不開心的拍片經驗之一。

布萊德彼特曾坦承與另一位前輩巨星合作經驗並不愉快。（路透資料照片）

就這麼一回，讓湯姆克魯斯與布萊德彼特都不愉快，往後兩人在好萊塢各霸一方，再也沒在同一部電影裡一起出現，「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）導演約瑟夫考辛斯基（Joseph Kosinski），曾經找到他們兩個一起為「賽道狂人」（Ford v. Ferrari）讀本，外界差點以為他們兩個願意放下心結、再一次合演，結果還是沒喬攏，最後導演和男主角全部換人。這一次昆汀竟可以說服他們，顯然靠交情打動小布、再以「最後一部」令阿湯決定把握機會，可能才是成功的關鍵。

但根據歐美報導，小布雖然會是「影評人」的主角之一，阿湯忙著要為「不可能的任務：致命清算 第二章」（Mission: Impossible 8）收尾，其實並沒有太多的檔期拍新片，恐怕只會是客串其中一段或是友情助陣的戲分，和小布不一定有同台對手戲，難怪這一次敲定的機會頗高。