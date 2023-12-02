「小鬼當家」母子闊別30年再團圓 影迷直呼超感動

凱薩琳奧哈拉（左）與麥考利克金多年後再度擁抱，老影迷感動。（路透）

曾以「小鬼當家」(Home Alone)系列成為全球最紅童星的麥考利克金（Macaulay Culkin），終於在43歲時，於好萊塢星光大道 擁有屬於自己的一顆星星，他不但把未婚妻布蘭達宋(Brenda Song)和他們的兩個兒子都帶來觀禮，還請來當初在「小鬼當家」裡扮演他母親的凱薩琳奧哈拉（Catherine O'Hara）請到現場，兩人重聚時再度擁抱，勾起無數資深影迷的回憶。

凱薩琳奧哈拉（左）與麥考利克金在「小鬼當家」扮演母子。(取材自YouTube)

凱薩琳奧哈拉（左）分享麥考利克金在好萊塢星光大道留名的榮耀時刻。（路透）

「小鬼當家」1、2集，都以麥考利克金扮演的凱文，不小心和趕著到外地度假的家人失散，以至於要自己一個人度過假期，和兩個笨賊鬥智鬥力的經過，片子結尾總會以凱薩琳奧哈拉扮演的媽媽在慌亂中趕到與他重聚、擁抱，做為溫馨感人的收場。凱薩琳奧哈拉對著多年未再碰面的麥考利克金說道：「我知道你很努力在表現，演出來的效果卻讓人覺得再自然也不過。」接著感謝他：「謝謝你讓我這個假媽媽，不只一次、有兩次把你弄丟，一起來分享這個快樂的時刻，我真的以你為榮。」

麥考利克金（中）把還很小的小兒子也帶了出來。（路透）

麥考利克金（左起）、布蘭達宋和兩人的大兒子在重要時刻齊聚一堂。（路透）

麥考利克金長大後演藝圈行情迅速下滑，有很長的時間沉淪毒海，直到拍片碰到迪士尼 少女偶像出身的布蘭達宋，人生才有了轉機，他也把自己目前的幸福，全都歸功於布蘭達宋。對於廣大觀眾來說，一下子看到麥考利克金變成熟男，和戲裡的媽媽與自己的小孩「三代同堂」，不得不感嘆時光飛逝。