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「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人

記者蘇詠智／即時報導
麗莎瑪莉普里斯萊去世半年後，死因終於被公開。（路透資料照片）
麗莎瑪莉普里斯萊去世半年後，死因終於被公開。（路透資料照片）

史上最受矚目的超級星二代：流行樂壇不朽巨星「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）與妻子普琳西拉的獨生愛女麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley），今年元月中旬在家中心臟驟停被送進醫院，後來情況惡化去世，享年54歲。而她的死因勘驗報告終於被美國媒體取得，確認死因是腸阻塞導致的後遺症，根據「紐約郵報」八卦版的報導，她會有腸阻塞則是來自於減肥手術造成的沾黏，她當初希望能恢復標準體態，到最後反而斷送性命。

麗莎瑪莉從出生之前就因父親的超高知名度備受矚目，一輩子活在外界高度的關注之下，曾經與同樣出身自演藝世家的奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）結婚，眾所周知，尼可拉斯凱吉是超級貓王迷，兩人的婚姻卻沒能持續太久。在尼可拉斯凱吉之前，她則和另一位貓王的粉絲、「流行樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson）結婚，使得她的一生充滿傳奇。

在麗莎瑪莉去世後，她的母親普琳西拉與女兒萊莉基奧一度被傳關係陷入僵局，因為遺產分配造成衝突。儘管她和父親都已不在人世，他們一家的任何事項，都還是會受到外界的緊密關注。

麗莎瑪莉普里斯萊（中）去世後，傳女兒萊莉（左）和母親普琳西拉為了遺產曾經鬧不愉快...
麗莎瑪莉普里斯萊（中）去世後，傳女兒萊莉（左）和母親普琳西拉為了遺產曾經鬧不愉快。（路透資料照片）
麗莎瑪莉普里斯萊（左）曾是麥可傑克森的妻子。（路透資料照片）
麗莎瑪莉普里斯萊（左）曾是麥可傑克森的妻子。（路透資料照片）

尼可拉斯凱吉 奧斯卡 八卦

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