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「偶像漩渦」像A片？ Jennie三貼熱舞 韓網罵翻

記者陳建嘉／綜合報導
Jennie在「偶像漩渦」中與兩名男舞者貼身挑逗擁抱。（視頻截圖）
Jennie在「偶像漩渦」中與兩名男舞者貼身挑逗擁抱。（視頻截圖）

莉莉蘿絲戴普（Lily Rose Depp）、威肯（The Weeknd）與BLACKPINK Jennie主演18禁美劇「偶像漩渦」（The Idol）開播以來，題材大膽，被指「過分色情、過多性愛及裸露鏡頭，太像A片」。

Jennie在劇中雖只出現10分鐘，但她與兩名男舞者貼身挑逗擁抱，猶如3P的鏡頭，卻讓南韓網友崩潰，痛斥「下流、剝削女權」，但韓媒10 Asia卻指，Jennie會出演這部戲，是她自已的決定。

據報導，Jennie是在該劇製作人兼多年好友威肯邀約下，決定演出進軍好菜塢的首部美劇，「Jennie表明想要演出『偶像漩渦』，演出前就深知角色是什麼。」後來她才向經紀公司爭取演出機會。即便「偶像漩渦」在坎城首映後評價兩極，Jennie仍以樂觀面對：「我認為是給自己一次勇敢的機會，導演告訴我，做自己就好」。

莉莉蘿絲戴普在「偶像漩渦」中的大膽演出引來非議。（取材自豆瓣電影）
莉莉蘿絲戴普在「偶像漩渦」中的大膽演出引來非議。（取材自豆瓣電影）

Jennie的舞蹈被認為物化女性，但女主角莉莉蘿絲仍盛讚Jennie舞技好，也有網友聲援，認為該段演出是影射小甜甜布蘭妮的舞蹈，要表現親密、性感的氛圍，本來就是尺度較大。而這段舞蹈，目前也在TikTok造成熱潮。

莉莉蘿絲在劇中則有多場愛撫、親密床戲，外界好奇強尼戴普的想法，其實強尼一直以莉莉蘿絲為榮。據每日郵報報導，「強尼喜歡莉莉開創自己的事業，並挑戰自己感興趣並考驗她的角色」，相當欣賞女兒並未「靠爸」，而是憑自己努力。

美劇 導演 南韓

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