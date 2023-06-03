楊雁雁「西遊ABC」扮虎媽 坦承「根本不用演」

楊雁雁(左)、黃經漢拍攝「西遊ABC」期間，時常分享育兒經。(圖：迪士尼提供)

迪士尼 奇幻美劇「西遊ABC」(American Born Chinese)找來不少華人明星演出，金馬影后楊雁雁首度前進好萊塢 ，與「黑暗騎士」(The Dark Knight)華裔男星黃經漢在劇中飾演一對平凡夫妻。楊雁雁飾演的虎媽「克莉絲汀」盼望丈夫、兒子可以有一番事業，時常嚴格督促對方，她坦言自己態度開明，「但我不會輕易妥協，小孩該念書就去念書，不能偷懶」。

楊雁雁憑藉著出色演技，在新加坡 、馬來西亞早是一線女星的地位，更在2019年以「熱帶雨」(Wet Season)奪下金馬獎影后，此次前進好萊塢，不僅大秀流利英文，許多家庭互動戲，也添入不少個人經驗，「我根本不用演，我自己就是這樣的媽媽」。但她認為，既然要演一家人，彼此一定要有熟悉感，「我與黃經漢在開拍前常常會相約，也要飾演我們兒子的演員王班一起來共進晚餐，雖然他覺得很尷尬，但我一定要他來，這樣才是一家人啊」。

楊雁雁戲外老公是香港知名武術指導馬玉成，兩人育有一女，「我與黃經漢、吳彥祖一樣，都只生女兒，所以在戲裡有一個這麼好動的兒子，感覺很新鮮」。

楊雁雁接演「西遊ABC」之前，就得知這是一部充滿著動作武打、奇幻神話元素的影集，一度以為自己會有動作戲，雖然最後沒有，但她時常在旁觀看，甚至等到最後才與吳彥祖對戲，「但我們合作的過程都很棒，很好玩」。