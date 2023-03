「媽的多重宇宙」的兩位編劇「丹尼爾兄弟」關家永(Daniel Kwan)及丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)獲得最佳原創劇與最佳導演。(歐新社)

「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)的兩位編劇「丹尼爾兄弟」關家永(Daniel Kwan)及丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)獲得最佳原創劇本與最佳導演 獎。

丹尼爾舒奈特獲頒最佳原創劇本時表示,說他從小就夢想寫劇本,感謝數年來的老師們。

關家永在麻州 成長,父親是香港人,母親則為台灣人。關家永致最佳原創劇本謝詞時表示,他的「冒名頂替症候群(imposter syndrome)從未如此嚴重」,而今他不再需要擔心這件事了,因為他真的得獎了。

「丹尼爾兄弟」稍晚再度獲頒最佳導演,他們二度上台致詞時表示,團隊中有許多天才,今日成就來自集體環境與努力。