奧斯卡紅毯／舊愛主持星光大道 「貓王」當壓軸避免尷尬

奧斯汀巴特勒今年以「貓王艾維斯」入圍影帝。（路透）

第95屆奧斯卡金像獎獲得最佳男主角呼聲頗高的「貓王艾維斯」（Elvis）奧斯汀巴特勒（Austin Butler），正好是今年星光大道 主持人之一凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）的舊愛，不過當年兩人在片子拍攝前期分手，有傳奧斯汀和片中扮演他妻子的奧莉維亞德容格(Olivia DeJonge)假戲真做，導致凡妮莎的粉絲對奧斯汀一度不滿，而當初正是凡妮莎鼓勵奧斯汀去爭取該片的演出，奧斯汀後來得到金球獎 最佳戲劇類影帝，受訪時提到這部片，還只稱是「一位朋友鼓勵我去參加試鏡」，不難想見彼此之間恐怕還有一些結沒打開。

凡妮莎哈金斯是今年奧斯卡星光大道的主持人之一。（美聯社）

當凡妮莎一開始現身星光大道，以訪問主持人的身分開場，觀眾無不好奇難道她要在全球觀眾眼前訪問感覺上有點尷尬的前男友？結果謎底揭曉，她只訪問了「貓王艾維斯」的導演 巴茲魯曼(Baz Luhrmann)與身為該片服裝設計的妻子凱薩琳馬丁(Catherine Martin)，討論片中的造型，奧斯汀直到星光大道快結束，才成為壓軸訪問來賓，由另一位主持人負責，避過和舊愛重逢的場面。