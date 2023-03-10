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曾遭控殺妻獲判無罪 老牌演員羅伯特布雷克洛杉磯辭世

中央社／洛杉磯9日綜合外電報導
男星羅伯特布雷克在洛杉磯過世，享壽89歲。（路透）
男星羅伯特布雷克在洛杉磯過世，享壽89歲。（路透）

電影「冷血」（In Cold Blood）中飾演殺害多人的兇手、現實生活中被控殺妻但獲判無罪的男星羅伯特布雷克（Robert Blake）在洛杉磯過世，享壽89歲。

法新社報導，電影「冷血」是根據卡波特（Truman Capote）同名經典代表作改編而成。

美國娛樂新聞網站Deadline報導指出，羅伯特布雷克是因心臟病過世，並稱他的外甥女奧斯汀（Noreen Austin）已證實這項死訊。

羅伯特布雷克因1970年代在美國電視連續劇「柏瑞塔」（Baretta）飾演偵探發跡，但真正讓他聲名大噪的是他與同事打架的事件。

羅伯特布雷克在洛杉磯過世，享壽89歲。圖為他1977年的照片。（美聯社）
羅伯特布雷克在洛杉磯過世，享壽89歲。圖為他1977年的照片。（美聯社）

羅伯特布雷克從童年開始的演藝生涯，因涉嫌謀殺妻子而褪色，他因該案受審並獲判無罪。

羅伯特布雷克的妻子波尼李伊巴克利（Bonny Lee Bakley）1999年在洛杉磯夜店遇見羅伯特布雷克之際，正和馬龍白蘭度（Marlon Brando）的兒子克里斯汀白蘭度（Christian Brando）交往。

幾個月後，波尼李伊巴克利讓她懷的孩子做了親子鑑定，孩子的父親是羅伯特布雷克，不是克里斯汀白蘭度，所以她和羅伯特布雷克結婚。

波尼李伊巴克利2001年被發現中槍死於一間餐廳外的車內。那間餐廳，是她和羅伯特布雷克剛用完餐的地方。

羅伯特布雷克在受審時說，當他回餐廳去取不小心遺忘在那裡的槍時，太太中了槍。

羅伯特布雷克聲稱，當他回到車上時，發現太太因頭部和肩膀的槍傷而大量失血。

羅伯特布雷克的律師告訴陪審團，可能的兇手包括波尼李伊巴克利的7位前夫、她騙過的數百名男子，還有克里斯汀白蘭度。

陪審團聽取了有關羅伯特布雷克曾試圖僱用特技演員要殺死他太太的證詞，但在2005年宣布他無罪。

當年稍晚，民事訴訟中陪審團裁決，他對波尼李伊巴克利之死負有責任，令他向她的家人支付3000萬元。

電影 洛杉磯 心臟病

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