楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

楊紫瓊成為美國演員工會獎首位亞裔電影類最佳女主角，樹立里程碑。（路透）

奧斯卡 金像獎重要前哨戰之一演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）舉行頒獎典禮，楊紫瓊以「媽的多重宇宙 」（Everything Everywhere All at Once）擊退強敵「TÁR塔爾」（TÁR）凱特布蘭琪（Cate Blanchett），成為該獎首位亞裔影后，在台上情緒明顯激動，致詞時一度語塞，先說了「Shit」，最後索性直接飆出「Fuck」，台下眾來賓不由得大笑，她表示自己很感恩演員工會獎，她的母親也會永遠感恩。

楊紫瓊領獎時情緒明顯激動，兩度飆出髒字自嘲。（路透）

Grab your tissues and prepare to be moved by the ICONIC Michelle Yeoh! #SAGAwards pic.twitter.com/ZPHoOkHb7u — SAG Awards® (@SAGawards) February 27, 2023

「媽」片也成為演員工會獎最大贏家，除了楊紫瓊外，關繼威也創紀錄成為該獎首位亞裔的最佳男配角，資深女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）則擊退同樣也獲提名、扮演楊紫瓊與關繼威女兒的華裔女星許瑋倫得到最佳女配角，眾主要演員亦一起拿下相當於最佳影片份量的最佳電影 整體演出獎，「媽的多重宇宙」獲獎率幾乎百分百，奧斯卡奪魁氣勢如日中天。

潔美李寇蒂斯榮獲電影類最佳女配角。（路透）

關繼威創紀錄成為美國演員工會獎首位亞裔電影類最佳男配角。（路透）

在最佳男主角方面，「我的鯨魚老爸」（The Whale）布蘭登費雪（Brendan Fraser）打敗近日聲勢一路走高的「貓王艾維斯」（Elvis）奧斯汀巴特勒（Austin Butler），成為演員工會獎新科影帝，上台致詞時也充滿令人感動的時刻，預期在奧斯卡上他和奧斯汀仍會有番激烈纏鬥，「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）柯林法洛（Colin Farrell）已經難以追趕這兩強的氣勢。

布蘭登費雪是美國演員工會獎今年度的影帝。（路透）

在電視類方面「白蓮花大飯店」（The White Lotus）拿下最佳戲劇影集整體演出、珍妮佛庫莉姬（Jennifer Coolidge）以該劇得到最佳戲劇影集女演員，最佳戲劇影集男演員是「黑錢勝地」（Ozark）傑森貝特曼（Jason Bateman）。最佳喜劇影集整體演出則是「小學風雲」（Abbott Elementary），最佳喜劇影集男女演員分別是「大熊餐廳」（The Bear）傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）、「天后與草莓」（Hacks）珍史瑪特（Jean Smart）。最佳電視電影或迷你影集男女演員則為「黄石：1883」（1883）山姆艾略特（Sam Elliott）、「喬治和塔米」（George & Tammy）潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）。

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）與「怪奇物語」（Stranger Things）分別拿下電影類與電視類的特技演員整體演出獎。

由於過往在有奧斯卡投票權的美國影藝學院中，演員人數占最多，因此演員工會獎頗有預告奧斯卡得獎名單的功能，尤其某些呼聲高的影片在奧斯卡意外落空，通常都可以由演員工會獎得獎名單瞧出端倪，譬如「斷背山」（Brokeback Mountain）在演員工會獎的最佳電影整體演出即敗給「衝擊效應」，奧斯卡上重演這結果，「寄生上流」逆轉聲勢一路看好的「1917」也是從演員工會獎開始。「媽的多重宇宙」大受肯定，對於該片確實是一大利多。