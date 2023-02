楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

楊紫瓊成為美國演員工會獎首位亞裔電影類最佳女主角,樹立里程碑。(路透)

奧斯卡 金像獎重要前哨戰之一演員工會獎(Screen Actors Guild Awards)舉行頒獎典禮,楊紫瓊以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)擊退強敵「TÁR塔爾」(TÁR)凱特布蘭琪(Cate Blanchett),成為該獎首位亞裔影后,在台上情緒明顯激動,致詞時一度語塞,先說了「Shit」,最後索性直接飆出「Fuck」,台下眾來賓不由得大笑,她表示自己很感恩演員工會獎,她的母親也會永遠感恩。

楊紫瓊領獎時情緒明顯激動,兩度飆出髒字自嘲。(路透)

Grab your tissues and prepare to be moved by the ICONIC Michelle Yeoh! #SAGAwards pic.twitter.com/ZPHoOkHb7u — SAG Awards® (@SAGawards) February 27, 2023

「媽」片也成為演員工會獎最大贏家,除了楊紫瓊外,關繼威也創紀錄成為該獎首位亞裔的最佳男配角,資深女星潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)則擊退同樣也獲提名、扮演楊紫瓊與關繼威女兒的華裔女星許瑋倫得到最佳女配角,眾主要演員亦一起拿下相當於最佳影片份量的最佳電影 整體演出獎,「媽的多重宇宙」獲獎率幾乎百分百,奧斯卡奪魁氣勢如日中天。

潔美李寇蒂斯榮獲電影類最佳女配角。(路透)

關繼威創紀錄成為美國演員工會獎首位亞裔電影類最佳男配角。(路透)

在最佳男主角方面,「我的鯨魚老爸」(The Whale)布蘭登費雪(Brendan Fraser)打敗近日聲勢一路走高的「貓王艾維斯」(Elvis)奧斯汀巴特勒(Austin Butler),成為演員工會獎新科影帝,上台致詞時也充滿令人感動的時刻,預期在奧斯卡上他和奧斯汀仍會有番激烈纏鬥,「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)柯林法洛(Colin Farrell)已經難以追趕這兩強的氣勢。

布蘭登費雪是美國演員工會獎今年度的影帝。(路透)

在電視類方面「白蓮花大飯店」(The White Lotus)拿下最佳戲劇影集整體演出、珍妮佛庫莉姬(Jennifer Coolidge)以該劇得到最佳戲劇影集女演員,最佳戲劇影集男演員是「黑錢勝地」(Ozark)傑森貝特曼(Jason Bateman)。最佳喜劇影集整體演出則是「小學風雲」(Abbott Elementary),最佳喜劇影集男女演員分別是「大熊餐廳」(The Bear)傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)、「天后與草莓」(Hacks)珍史瑪特(Jean Smart)。最佳電視電影或迷你影集男女演員則為「黄石:1883」(1883)山姆艾略特(Sam Elliott)、「喬治和塔米」(George & Tammy)潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)。

「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)與「怪奇物語」(Stranger Things)分別拿下電影類與電視類的特技演員整體演出獎。

由於過往在有奧斯卡投票權的美國影藝學院中,演員人數占最多,因此演員工會獎頗有預告奧斯卡得獎名單的功能,尤其某些呼聲高的影片在奧斯卡意外落空,通常都可以由演員工會獎得獎名單瞧出端倪,譬如「斷背山」(Brokeback Mountain)在演員工會獎的最佳電影整體演出即敗給「衝擊效應」,奧斯卡上重演這結果,「寄生上流」逆轉聲勢一路看好的「1917」也是從演員工會獎開始。「媽的多重宇宙」大受肯定,對於該片確實是一大利多。