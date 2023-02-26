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「製片曾說亞裔不賣座」 94歲吳漢章致詞獲全場喝采

世界新聞網／輯
電影「媽的多重宇宙」26日獲得演員工會獎電影類最佳整體演出獎，全體演員都上台領獎。左起為潔米李寇提斯、吳漢章、楊紫瓊。（美聯社）
電影「媽的多重宇宙」26日獲得演員工會獎電影類最佳整體演出獎，全體演員都上台領獎。左起為潔米李寇提斯、吳漢章、楊紫瓊。（美聯社）

電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）26日橫掃第29屆演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）頒獎典禮，獲得電影類「最佳整體演出」、「最佳女主角」和「最佳男、女配角」多項大獎。在最後一獎項電影類最佳整體演出領獎時，全體演員上台領獎，女主角楊紫瓊特別介紹前幾天剛滿94歲的華裔演員吳漢章上前致詞。吳漢章提到，他曾經被說「亞裔演員不會賣座，但現在看看我們！」引起全場掌聲。

➤➤➤第29屆演員工會獎 得獎名單

因為楊紫瓊、關繼威和潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis）都已分別獲獎，有過上台致詞機會，所以最佳整體演出領獎時，主要由許瑋倫和吳漢章等人發言。楊紫瓊在介紹吳漢章時說：「他從（美國）還只有49州時就開始演戲，而他今年剛滿94歲，花了69年走上這座舞台。請歡迎我們的大家長、朋友、『公公』──吳漢章！」

吳漢章一開始先用廣東話向大家問好，楊紫瓊為他翻譯後，他幽默解釋是為了可能有在香港收看的觀眾。

吳漢章接著在台上回憶演藝生涯，提到他曾遭受到種族歧視，「在那些日子裡，我必須告訴你，主角是由白人演員扮演的，他們的眼睛被貼上膠帶」，接著用手把眼睛拉成上吊眼，「因為製片人說亞洲人不夠好，他們不會賣座，但現在看看我們！」發言立刻引起全場掌聲。

吳漢章還開玩笑說，潔米李寇提斯雖然不是華人，但她的名字「Lee」是一個很好的中文名字，並提到自己的母親Lee Shui Fa，名字也有「Lee」，所以潔米李寇提斯讓他感到很親切。

電影「媽的多重宇宙」26日橫掃演員工會獎。左起為片中演員潔米李寇提斯、吳漢章。（...
電影「媽的多重宇宙」26日橫掃演員工會獎。左起為片中演員潔米李寇提斯、吳漢章。（路透）

楊紫瓊 電影 亞裔演員

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