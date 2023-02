「製片曾說亞裔不賣座」 94歲吳漢章致詞獲全場喝采

電影 「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)26日橫掃第29屆演員工會獎(Screen Actors Guild Awards)頒獎典禮,獲得電影類「最佳整體演出」、「最佳女主角」和「最佳男、女配角」多項大獎。在最後一獎項電影類最佳整體演出領獎時,全體演員上台領獎,女主角楊紫瓊 特別介紹前幾天剛滿94歲的華裔演員吳漢章上前致詞。吳漢章提到,他曾經被說「亞裔演員 不會賣座,但現在看看我們!」引起全場掌聲。

因為楊紫瓊、關繼威和潔米李寇提斯(Jamie Lee Curtis)都已分別獲獎,有過上台致詞機會,所以最佳整體演出領獎時,主要由許瑋倫和吳漢章等人發言。楊紫瓊在介紹吳漢章時說:「他從(美國)還只有49州時就開始演戲,而他今年剛滿94歲,花了69年走上這座舞台。請歡迎我們的大家長、朋友、『公公』──吳漢章!」

吳漢章一開始先用廣東話向大家問好,楊紫瓊為他翻譯後,他幽默解釋是為了可能有在香港收看的觀眾。

An awesome moment where his fellow cast-mates honored him, and deservedly so. Give it up for the titan that is James Hong! #SAGAwards2023 #EverythingEverywhereAllAtOnce #JamesHong pic.twitter.com/RWAzJmXqUI