直播／楊紫瓊奪演員工會獎影后 問鼎奧斯卡聲勢看漲

楊紫瓊金色亮片流蘇裙紅毯。（路透）

2023演員工會獎26日舉行頒獎典禮，奇幻動作片「媽的多重宇宙 」（Everything Everywhere All at Once）再度強勢入圍 5大獎，包括最佳整體演出獎、最佳女主角楊紫瓊、最佳男配角關繼威以及最佳女配角潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、許瑋倫；金球獎大贏家電影 「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）同時也並列大贏家，一舉入圍最佳整體演出、最佳男主角柯林法洛（Colin Farrell）、最佳男配角布蘭登葛里森（Brendan Gleeson）、貝瑞寇根（Barry Keoghan）以及最佳女配角凱莉康頓（Kerry Condon）。

凱特布蘭琪黑色禮服優雅。（美聯社）

來源：Netflix

今年頒獎典禮在Netflix的YouTube頻道同步直播。

以下為電影類主要入圍與得獎名單：

最佳女主角

「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）／楊紫瓊

楊紫瓊。（美聯社）

最佳男主角

「貓王艾維斯」（Elvis）／奧斯汀巴特勒（Austin Butler）

「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）／柯林法洛（Colin Farrell）

「我的鯨魚老爸」（The Whale）／布蘭登費雪（Brendan Fraser）

「倫敦生之慾」（Living）／比爾奈伊（Bill Nighy）

「必勝球探」（Hustle）／亞當山德勒（Adam Sandler）

最佳男配角

關繼威／「媽的多重宇宙」

關繼威。(路透)

最佳女配角

潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis）／「媽的多重宇宙」

潔米李寇提斯（Jamie Lee Curtis）。(路透)

最佳整體動作演出

「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）

「蝙蝠俠」（Batman）

「黑豹2：瓦干達萬歲」

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）

「女王」

最佳整體演出

「巴比倫」（Babylon）

「伊尼舍林的女妖」

「媽的多重宇宙」

「法貝爾曼」

「女人悄悄話」（Relove）

以下為電視類主要得獎名單

電視電影或迷你影集類最佳男演員

山姆艾略特（Sam Elliott）／「黃石」（1883） ​​​

電視電影或迷你影集類最佳女演員

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）／「喬治和塔米」（George & Tammy）

喜劇類最佳男演員

傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）／「大熊餐廳」（The Bear）

喜劇類最佳女演員

珍史馬特(Jean Smart)／「天后與草莓」（Hacks）

最佳集體特技演出

「怪奇物語」（Stranger Things）

喜劇類最佳集體演出

「小學風雲」（Abbott Elementary）

最佳戲劇影集女演員

珍妮佛柯立芝（Jennifer Coolidge）／「白蓮花大飯店」（The White Lotus）

最佳戲劇影集男演員

傑森貝特曼（Jason Bateman）／「黑錢勝地」（Ozark）

戲劇影集最佳集體演出

「白蓮花大飯店」（The White Lotus）