直播／楊紫瓊奪演員工會獎影后 問鼎奧斯卡聲勢看漲

楊紫瓊金色亮片流蘇裙紅毯。(路透)

2023演員工會獎26日舉行頒獎典禮,奇幻動作片「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)再度強勢入圍 5大獎,包括最佳整體演出獎、最佳女主角楊紫瓊、最佳男配角關繼威以及最佳女配角潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、許瑋倫;金球獎大贏家電影 「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)同時也並列大贏家,一舉入圍最佳整體演出、最佳男主角柯林法洛(Colin Farrell)、最佳男配角布蘭登葛里森(Brendan Gleeson)、貝瑞寇根(Barry Keoghan)以及最佳女配角凱莉康頓(Kerry Condon)。

凱特布蘭琪黑色禮服優雅。(美聯社)

來源:Netflix

今年頒獎典禮在Netflix的YouTube頻道同步直播。

以下為電影類主要入圍與得獎名單:

最佳女主角

「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)/楊紫瓊

楊紫瓊。(美聯社)

最佳男主角

「貓王艾維斯」(Elvis)/奧斯汀巴特勒(Austin Butler)

「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)/柯林法洛(Colin Farrell)

「我的鯨魚老爸」(The Whale)/布蘭登費雪(Brendan Fraser)

「倫敦生之慾」(Living)/比爾奈伊(Bill Nighy)

「必勝球探」(Hustle)/亞當山德勒(Adam Sandler)

最佳男配角

關繼威/「媽的多重宇宙」

關繼威。(路透)

最佳女配角

潔米李寇提斯(Jamie Lee Curtis)/「媽的多重宇宙」

潔米李寇提斯(Jamie Lee Curtis)。(路透)

最佳整體動作演出

「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)

「蝙蝠俠」(Batman)

「黑豹2:瓦干達萬歲」

「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)

「女王」

最佳整體演出

「巴比倫」(Babylon)

「伊尼舍林的女妖」

「媽的多重宇宙」

「法貝爾曼」

「女人悄悄話」(Relove)

以下為電視類主要得獎名單

電視電影或迷你影集類最佳男演員

山姆艾略特(Sam Elliott)/「黃石」(1883) ​​​

電視電影或迷你影集類最佳女演員

潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)/「喬治和塔米」(George & Tammy)

喜劇類最佳男演員

傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)/「大熊餐廳」(The Bear)

喜劇類最佳女演員

珍史馬特(Jean Smart)/「天后與草莓」(Hacks)

最佳集體特技演出

「怪奇物語」(Stranger Things)

喜劇類最佳集體演出

「小學風雲」(Abbott Elementary)

最佳戲劇影集女演員

珍妮佛柯立芝(Jennifer Coolidge)/「白蓮花大飯店」(The White Lotus)

最佳戲劇影集男演員

傑森貝特曼(Jason Bateman)/「黑錢勝地」(Ozark)

戲劇影集最佳集體演出

「白蓮花大飯店」(The White Lotus)