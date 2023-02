「媽的多重宇宙」揚威美導演工會獎 雙導演擊敗史匹柏

「媽的多重宇宙」關家永(左)與丹尼爾舒奈特獲得美國導演工會獎,趙婷(中)負責頒發。(路透)

被視為奧斯卡 最佳導演 獎重要指標的「美國導演工會獎」宣布得獎名單, 「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)關家永與丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert),擊退呼聲頗高的「法貝爾曼」(The Fabelmans)史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg),讓他們成為奪得小金人最被看好的入圍者。

在過去25年以來,美國導演工會獎得主只有4位沒拿下奧斯卡,其中「亞果出任務」班艾佛列克甚至未獲當屆奧斯卡最佳導演獎提名,奪得美國導演工會獎大獎,幾乎等於小金人在握。

「媽的多重宇宙」獲得奧斯卡大獎的氣勢愈來愈攀高。(取材自IMDb)

今年美國導演工會獎,「媽的多重宇宙」導演雙人組得到評論家選擇獎,而史匹柏則抱走金球獎,雖然史匹柏是影壇巨導,「媽的多重宇宙」北美票房超越「法貝爾曼」甚多,且奧斯卡提名項數上也是「媽的多重宇宙」領先「法貝爾曼」,史匹柏的氣勢逐漸落居雙導演之後,在奧斯卡上也有可能是雙導演再度獲獎。

對於這個結果,關家永直呼:「發生什麼事了?」丹尼爾舒奈特也表示:「這真的太瘋狂了。」兩人本來都無法預料到他們這部與主流影片頗為不同的電影,能夠成為奧斯卡等影視大獎的大熱門,關家永稱自己被教育身為導演要把自身想像成一個派對的主人,感謝演員們把他們最好的自我帶進兩人舉辦的瘋狂、荒謬卻美麗的個人派對。

過去也曾是此獎和奧斯卡得主的「游牧人生」(Nomadland)導演趙婷、因「媽的多重宇宙」入圍本屆奧斯卡最佳女配角的許瑋倫(Stephanie Hsu),都在場與他們分享喜悅。