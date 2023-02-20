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「媽的多重宇宙」揚威美導演工會獎 雙導演擊敗史匹柏

記者蘇詠智／綜合報導
「媽的多重宇宙」關家永（左）與丹尼爾舒奈特獲得美國導演工會獎，趙婷（中）負責頒發。（路透）
「媽的多重宇宙」關家永（左）與丹尼爾舒奈特獲得美國導演工會獎，趙婷（中）負責頒發。（路透）

被視為奧斯卡最佳導演獎重要指標的「美國導演工會獎」宣布得獎名單， 「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）關家永與丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），擊退呼聲頗高的「法貝爾曼」（The Fabelmans）史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），讓他們成為奪得小金人最被看好的入圍者。

在過去25年以來，美國導演工會獎得主只有4位沒拿下奧斯卡，其中「亞果出任務」班艾佛列克甚至未獲當屆奧斯卡最佳導演獎提名，奪得美國導演工會獎大獎，幾乎等於小金人在握。

「媽的多重宇宙」獲得奧斯卡大獎的氣勢愈來愈攀高。（取材自IMDb）
「媽的多重宇宙」獲得奧斯卡大獎的氣勢愈來愈攀高。（取材自IMDb）

今年美國導演工會獎，「媽的多重宇宙」導演雙人組得到評論家選擇獎，而史匹柏則抱走金球獎，雖然史匹柏是影壇巨導，「媽的多重宇宙」北美票房超越「法貝爾曼」甚多，且奧斯卡提名項數上也是「媽的多重宇宙」領先「法貝爾曼」，史匹柏的氣勢逐漸落居雙導演之後，在奧斯卡上也有可能是雙導演再度獲獎。

對於這個結果，關家永直呼：「發生什麼事了？」丹尼爾舒奈特也表示：「這真的太瘋狂了。」兩人本來都無法預料到他們這部與主流影片頗為不同的電影，能夠成為奧斯卡等影視大獎的大熱門，關家永稱自己被教育身為導演要把自身想像成一個派對的主人，感謝演員們把他們最好的自我帶進兩人舉辦的瘋狂、荒謬卻美麗的個人派對。

過去也曾是此獎和奧斯卡得主的「游牧人生」（Nomadland）導演趙婷、因「媽的多重宇宙」入圍本屆奧斯卡最佳女配角的許瑋倫(Stephanie Hsu)，都在場與他們分享喜悅。

導演 奧斯卡 媽的多重宇宙

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