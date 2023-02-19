戲說從頭／梅莉史翠普領軍 「別說不可能」救地球

梅莉史翠普領軍演出重磅影集「別說不可能」。(圖：Apple TV+提供)

重磅影集「別說不可能」(Extrapolations)由影后梅莉史翠普(Meryl Streep)領軍，並找來「蜘蛛人 」陶比麥奎爾(Tobey Maguire)、「永恆族 」陳靜、艾莎岡薩雷(Eiza González)等明星，一起共同演出，日前釋出預告，這部講述氣候災變正對人類所有一切關心事物造成劇烈影響的影集，同時也探討現實世界中不可忽視的環保議題。

「別說不可能」劇情由八條不同的故事線緊密交織組成，各自講述每位主角關於家庭、工作和感情的發展，而在面對全人類的共同挑戰氣候變遷 的同時，也將分別顯露出每個身份與角色的不同反應和選擇。

影集由「全境擴散」(Contagion)編劇史考特Z伯恩斯（Scott Z. Burns）所執導、撰寫劇本和擔任執行製作，這是他繼「全境擴散」後相隔近12年度再次創作有關末日議題的作品，觀眾也將能在本劇中看見史考特獨有的視覺美學，偏冷的色調中又能見到精緻度，強調每個事件「過程」的漸進剪接和調動。

在釋出的正式預告中可見陶比麥奎爾、陳靜、演員大衛史威默(David Schwimmer)也在這場末日倒數的舞台上，其他演員還有艾德華諾頓(Edward norton)、戴維德迪格斯（Daveed Diggs）、黛安蓮恩（Diane Lane）和印蒂拉巴馬（Indira Varma）等。