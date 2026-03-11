網球／阿爾卡拉斯高球也超強 小約驚：你有什麼不會？

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）除在印地安泉名人賽闖進8強，高球也難不倒他，他和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）及德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）趁比賽空檔去打小白球，身手讓約克維奇都驚嘆。

小約提到，日前三人一起去打高爾夫，「這是我第一次和他們打球，笑聲不斷，鬥智鬥勇，但感覺很好。」他還爆料，阿爾卡拉斯一下場開球就揮出300碼，在標準桿5桿的第1洞就抓下「老鷹」，讓他驚呼：「你還有什麼不會？」

運動能力驚人的阿爾卡拉斯，今天第四輪以6：1、7：6（7：2）拍下挪威好手魯德（Casper Ruud），連5年晉級印地安泉名人賽8強，成為賽史首位不到23歲就5度晉級8強的球員。

阿爾卡拉斯表示，首盤發揮非常好，很開心打出如此水準，希望下一輪能延續好狀態，「我想我可以去感受樂趣也享受其中，但我也能轉換思路，再次專注起來。我試著每一分都打出最好表現，但當有一分值得微笑，我會這樣做，這就是今天發生的事。」

「小蠻牛」也提到，對手魯德有幾分也表現優異，自己也很享受，「這就是為何我們都打網球。」

只花91分鐘就打下8強門票，阿爾卡拉斯下一戰將和2021年奪冠的英國好手諾里（Cameron Norrie）交手。世界排名29的諾里，是近期除了義大利前球王辛納（Jannik Sinner）外，唯一擊敗過阿爾卡拉斯的球員，兩人去年10月巴黎名人賽的交鋒由英國名將帶走勝利。

義大利 阿爾卡拉斯

