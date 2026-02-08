我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日眾院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

風光亮相48小時後…Hims & Hers停售仿製減重藥

低潮掙扎 曾雅妮一度「看到球袋就發抖」

記者劉肇育／專題報導
曾雅妮生涯紀錄
曾雅妮生涯紀錄

「那段時間，我看到球袋就全身發抖，眼淚開始流；我把自己關在房裡，每天以淚洗面，無法控制自己的腦袋，身體也彷彿不是自己的，我宣稱是腰傷，並且向LPGA請假，但我知道是心理受傷。」曾雅妮侃侃而談從巔峰摔落谷底的遭遇，令人鼻酸。

●自覺技術不穩 導致惡性循環

那段時間發生什麼事？一切的開端又是什麼？這兩個問題是曾雅妮近十年來最常被問到的問題。她說，並非單純心態問題，而是由一個「惡性的循環」導致，問題起點是自覺技術不穩，在世界第一位置即將不保前，她察覺到自己揮桿，特別是1號木桿開球，出現不穩定和害怕的感覺。

「我一直沒看到自己的好，其實應該別人來學我才對。」曾雅妮坦言，對自己的不完美無法容忍，加上外界對世界第一的無限放大檢視，壓得她喘不過氣。喜怒哀樂都來自打球，「打得超爛，生活自然開心不了，我很想追求完美，但根本是不可能的事」。

當她連裝著球袋的旅行袋都無法打開、刪掉所有與高爾夫球相關的社交媒體時，家人和經紀人決定帶她回台灣尋求精神科醫生專業治療。她服用藥物，暫時消除傷害自己的念頭，但整個人卻變得「有點呆滯」，每天在放空。

●回台尋求治療 內觀走出困境

藥物治療只是第一步，真正讓她走出困境的是選擇了「內觀」修行，她意識到「這好像不是我自己，我明明就是很樂觀的人，怎麼會變成這樣」，所以她想要改變。她說，第一次內觀，前五天都在哭，哭完後覺得「好像放下很多」，最重要的是「原諒自己」。

不過，當曾雅妮準備好了後，命運卻給了「身體受傷」另道考驗；髖關節長期處於高壓並過度使用，醫生告知不開刀就無法再贏比賽，「那不行，我選擇開刀。」四年動兩次手術。

過去的曾雅妮「捨不得休息」，總覺得要在球場上把狀態找回來，根本不知道「休息是為了走更長的路」，因身體受傷「被迫休息」，也讓她有機會好好跟自己相處、給自己時間沉澱。

現在的曾雅妮，不再是追求「九宮格」完美的高壓球后，她將家人、朋友、廠商、媒體都納入自己「人生九宮格」，認為這些是讓她打好球的一部分，學會了區分生活與比賽壓力，並用更平靜的心態去面對一切。暌違十一年的冠軍，是她的勝利，更是她獻給每位在黑暗中掙扎，卻仍能相信光芒的人。

關節

上一則

高球／戰勝11年低谷 曾雅妮：相信自己還能贏

下一則

冬奧／Uber推雪地摩托車觀光之旅 首批預約秒殺

延伸閱讀

久坐族必看 三個簡單動作解放僵硬肩膀

久坐族必看 三個簡單動作解放僵硬肩膀
旅日芭蕾舞者許琇雯兩側髖關節動刀 北榮院長陳威明助她重返舞台

旅日芭蕾舞者許琇雯兩側髖關節動刀 北榮院長陳威明助她重返舞台
久坐讓髖關節緊繃卡卡 她實測每天三分鐘這樣伸展有效

久坐讓髖關節緊繃卡卡 她實測每天三分鐘這樣伸展有效
髖關節夾擠症候群…走路沒事蹲下痛爆 這些族群易發生

髖關節夾擠症候群…走路沒事蹲下痛爆 這些族群易發生

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧預賽在利維尼奧雪上公園舉行。中國選手谷愛淩在第一輪失誤的情況下，第二輪以75.30分的成績位居第2晉級決賽。圖為谷愛淩在比賽中。(中新社)

冬奧／第一輪失誤 谷愛淩仍排第2晉級女子坡障決賽

2026-02-07 11:16

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播