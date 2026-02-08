低潮掙扎 曾雅妮一度「看到球袋就發抖」

曾雅妮生涯紀錄

「那段時間，我看到球袋就全身發抖，眼淚開始流；我把自己關在房裡，每天以淚洗面，無法控制自己的腦袋，身體也彷彿不是自己的，我宣稱是腰傷，並且向LPGA請假，但我知道是心理受傷。」曾雅妮侃侃而談從巔峰摔落谷底的遭遇，令人鼻酸。

●自覺技術不穩 導致惡性循環

那段時間發生什麼事？一切的開端又是什麼？這兩個問題是曾雅妮近十年來最常被問到的問題。她說，並非單純心態問題，而是由一個「惡性的循環」導致，問題起點是自覺技術不穩，在世界第一位置即將不保前，她察覺到自己揮桿，特別是1號木桿開球，出現不穩定和害怕的感覺。

「我一直沒看到自己的好，其實應該別人來學我才對。」曾雅妮坦言，對自己的不完美無法容忍，加上外界對世界第一的無限放大檢視，壓得她喘不過氣。喜怒哀樂都來自打球，「打得超爛，生活自然開心不了，我很想追求完美，但根本是不可能的事」。

當她連裝著球袋的旅行袋都無法打開、刪掉所有與高爾夫球相關的社交媒體時，家人和經紀人決定帶她回台灣尋求精神科醫生專業治療。她服用藥物，暫時消除傷害自己的念頭，但整個人卻變得「有點呆滯」，每天在放空。

●回台尋求治療 內觀走出困境

藥物治療只是第一步，真正讓她走出困境的是選擇了「內觀」修行，她意識到「這好像不是我自己，我明明就是很樂觀的人，怎麼會變成這樣」，所以她想要改變。她說，第一次內觀，前五天都在哭，哭完後覺得「好像放下很多」，最重要的是「原諒自己」。

不過，當曾雅妮準備好了後，命運卻給了「身體受傷」另道考驗；髖關節 長期處於高壓並過度使用，醫生告知不開刀就無法再贏比賽，「那不行，我選擇開刀。」四年動兩次手術。

過去的曾雅妮「捨不得休息」，總覺得要在球場上把狀態找回來，根本不知道「休息是為了走更長的路」，因身體受傷「被迫休息」，也讓她有機會好好跟自己相處、給自己時間沉澱。

現在的曾雅妮，不再是追求「九宮格」完美的高壓球后，她將家人、朋友、廠商、媒體都納入自己「人生九宮格」，認為這些是讓她打好球的一部分，學會了區分生活與比賽壓力，並用更平靜的心態去面對一切。暌違十一年的冠軍，是她的勝利，更是她獻給每位在黑暗中掙扎，卻仍能相信光芒的人。