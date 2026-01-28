澳網／謝淑薇止步8強 無緣連3年闖女雙決賽

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
謝淑薇和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）止步澳網女雙8強。(路透)
挑戰連3年闖澳網決賽的台灣「一姊」謝淑薇，連兩年和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手，台拉組合今年以第3種子身分一路闖關，但今天碰第5種子的加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）陷入苦戰，以1：6、6：7（5：7）止步8強。

首盤台拉組合失誤過多，只有第一個發球局守住，接續連3個發球局遭破，以1：6失掉首盤。

第二盤一下場，奧斯塔朋科的發球局就陷入0：40落後，瓦解一個破發危機後仍沒守住發球局。不過台拉組合在0：3落後下找回狀態，奧斯塔朋科抽球失誤減少，謝淑薇的高吊球也能精準到位，第5局完成回破，將戰局逼到「搶7」。

奧斯塔朋科關鍵「搶7」出現雙發失誤，讓對手取得5：2絕對優勢，不過布洛夫絲基也回送一個雙誤，讓台拉組合連下3分追平比分。關鍵分時奧斯塔朋科回球出界，讓第5種子率先出現賽末點，謝淑薇的機會球又出現掛網失誤，讓第5種子驚險以7：5拿下4強門票。

稍早進行的另場女雙8強賽，台灣女將吳芳嫺和日本搭檔穗積繪莉面對第4種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／中國張帥，先下一城後遭逆轉，以6：4、4：6、3：6止步8強。

謝淑薇 張帥 澳網

