網球／退出澳網熱身賽 約克維奇休息兩個月直接打大滿貫

約克維奇。(路透)

38歲塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）宣布，退出澳網 前的阿得雷德公開賽，原因是身體還沒準備好，意味不會打任何熱身賽就直接投入澳網，挑戰破紀錄的第25座大滿貫金盃。

小約在社群宣布退出阿德雷德賽事的消息，他表示身體還沒準備好迎接12日開戰的賽事，「個人來說我非常失望，我兩年前曾在這奪冠，擁有很美好的回憶，我很興奮能回歸，感覺就像在家比賽一樣。」

「我現在專注在備戰澳網，期待盡快抵達墨爾本，看到澳洲的粉絲。」小約寫道。

目前世界排名第4的約克維奇，去年11月初後就沒有出賽紀錄，包括ATP年終賽也因肩膀傷勢退出；去年他四場大滿貫都打進4強，但離第25冠都差了一步。

澳網正是小約成績最好的賽事，握有破紀錄的10冠，最近一次登頂是2023年。

小約目前排名只落後西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、義大利好手辛納 （Jannik Sinner）和德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），辛納也是澳網前兩年冠軍，今年將在18日開打的年度第一場大滿貫挑戰3連霸。