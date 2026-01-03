距首次參賽已28年…45歲大威拿澳網外卡 創高齡參賽紀錄

45歲的美國網球明星大威廉絲，將以外卡資格重返2026澳洲網球公開賽，成為澳網史上最年長的參賽女球員。(路透）

女網七屆大滿貫單打冠軍大威廉絲(Venus Williams)封拍五年後，1月18日將以外卡資格重返澳洲網球公開賽 (Australian Open)，以45歲盛年成為澳網 史上參賽年齡最大的女選手。

據美聯社報導，澳網主辦單位2日宣布大威取得2026年外卡參賽資格，時隔五年重返墨爾本(Melbourne)賽場，距離她17歲首次參賽已過28年，並超越日本名將伊達公子(KimikoDate)2015年以44歲參賽的年齡，成為澳網史上最年長的女球員。

1998年，年僅17歲的大威首次參加澳網，在第二輪擊敗妹妹小威廉絲(Serena Williams)，不料半準決賽(quarterfinals)輸給美國女將戴文波特(Lindsay Davenport)；大威過往澳網戰績累計54勝21敗，包括2003年和2017年在決賽輸給小威，兩度獲得女單亞軍，大威上一次在墨爾本亮相是2021年，今年則是第22次出現在正賽賽場。

因此大威對於即將登場的澳網充滿期待：「我很高興能夠重回澳洲，很期待在澳洲夏季賽場拚搏。」並強調 ：「我在那裡留下許多美好回憶，很感激有機會回到這個對我運動生涯意義非凡的地方。」

去年7月大威在網球界上演一場驚人復出，接受2025穆巴達拉花旗銀行特區公開賽(Mubadala Citi DC Open)外卡邀請，與小自己22歲的斯特恩斯(Peyton Sterns)爭奪女單冠軍，最終以6-3、6-4輕鬆獲勝，成為巡迴賽史上第二年長的單打冠軍，也是大威近兩年來首次贏得單打比賽。

另外2025美國網球公開賽，大威與費爾南德斯(Leylah Fernandez)搭檔參加女雙比賽，一路殺入半準決賽，可惜最終落敗，不過並未阻礙大威繼續參賽，她去年11月宣布參加紐西蘭奧克蘭(Auckland)比賽並取得外卡資格；還有澳網主辦單位也透露大威計畫在澳網比賽開始前，參加澳洲荷巴特(Hobart)舉行的另一場賽事。

大威忙於網球賽事，直到去年年底才與義大利 演員兼模特兒普特雷蒂(Andrea Preti)在佛州棕櫚灘(Palm Beach)舉行婚禮，完成終身大事。