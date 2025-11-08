我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

WTA年終總決賽 芮芭奇娜擊敗球后莎芭蓮卡奪冠

中央社利雅德8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芮芭奇娜在WTA年終總決賽，以6比3、7比6（7比0）擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡，奪得自2022年溫布頓錦標賽以來最重要的冠軍殊榮。（歐新社）
芮芭奇娜在WTA年終總決賽，以6比3、7比6（7比0）擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡，奪得自2022年溫布頓錦標賽以來最重要的冠軍殊榮。（歐新社）

芮芭奇娜今天在沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh）舉行的WTA年終總決賽，以6比3、7比6（7比0）擊敗世界排名第一的莎芭蓮卡，奪得自2022年溫布頓錦標賽以來最重要的冠軍殊榮。

法新社報導，世界排名第6的芮芭奇娜（Elena Rybakina），今天在決賽中再度展現強勢發球，回球也處於最佳狀態，不但成為史上首位奪下WTA年終總決賽單打冠軍的哈薩克球員，也是亞州第一人。

這是白俄羅斯的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）生涯第二次在年終總決賽爭冠失利，她在2022年的冠軍賽也曾敗給賈西亞（Caroline Garcia）。

芮芭奇娜則是在連續第三年晉級年終總決賽後，首次打進冠軍戰並成功封后。現年26歲的她，同時也是2022年溫布頓冠軍。

芮芭奇娜本屆賽事5戰全勝，獲得523.5萬美元獎金。美聯社報導，WTA表示，這是女子運動史上最高單項比賽獎金。亞軍莎芭蓮卡則獲得270萬美元。

本季累計516記愛司的芮芭奇娜，本場比賽對上莎芭蓮卡送出8顆愛司。雙方都展現「重砲網球」風格，首盤前5局你來我往互不相讓，直到第6局芮芭奇娜拿下此盤唯一的破發，最後用44分鐘拿下第一盤。

第二盤芮芭奇娜發球狀態依然無懈可擊，不過莎芭蓮卡在化解了4個破發點後，將比賽逼進搶七。然而，今年搶七戰役紀錄為22勝2負的莎芭蓮卡，這次卻未能拿下任何一分，最終在賽末點反拍回球出界飲恨落敗，結束這場1小時47分的比賽。

芮芭奇娜將以生涯新高的世界排名第5結束本賽季，莎芭蓮卡則仍將連續第二年以世界第一作收。

溫布頓 白俄羅斯 哈薩克

上一則

邀戴資穎去鹹酥雞嘉年華 陳其邁：應該不用那麼忌口

下一則

場邊人語／德州大戰 休城罰站

延伸閱讀

「不想脆弱被看見」戴資穎退役 在位世界羽球后214周

「不想脆弱被看見」戴資穎退役 在位世界羽球后214周
NBA／唐西奇準大三元、溫班亞瑪犯滿 湖人險勝馬刺收第7勝

NBA／唐西奇準大三元、溫班亞瑪犯滿 湖人險勝馬刺收第7勝
網球／接壞小子戰帖 球后莎芭蓮卡下月迎接「性別之戰」

網球／接壞小子戰帖 球后莎芭蓮卡下月迎接「性別之戰」
美網／阿尼西莫娃溫網、美網決賽連敗 「過來人」球后暖心安慰

美網／阿尼西莫娃溫網、美網決賽連敗 「過來人」球后暖心安慰

熱門新聞

小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
道奇隊2日衛冕MLB世界大賽冠軍，投手克蕭舉起獎盃，與隊友一同慶祝。(美聯社)

再見雙殺 道奇二連霸世界大賽冠軍 21世紀首見

2025-11-02 00:19
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
道奇隊在賽後合影。(歐新社)

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

2025-11-02 10:46
大谷翔平將在世界大賽第七戰擔任洛杉磯道奇隊先發投手。(路透)

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

2025-11-01 14:28
第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞在本壘前被刺殺出局。（歐新社）

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

2025-11-04 21:40

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？