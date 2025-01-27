澳網／直落3逼退德名將 辛納連霸寫2項紀錄

澳洲網球公開賽男子單打決賽中，義大利選手辛納打出完美表現奪勝。（歐新社）

澳網 壓軸上演的男單決賽26日由前2種子交鋒，尋求澳網連霸的義大利 「世界球王」辛納（Jannik Sinner）打出完美表現，以以6：3、7：6（7：4）、6：3力壓德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），生涯3闖大滿貫都登頂，且是完成連3場硬地大滿貫封王紀錄。

去年奪下澳網和美網冠軍的辛納，今年再以頭號種子身份打進澳網決賽，首盤憑藉第8局的破發成功就以6：3先下一城；第二盤雙方互保發球局到「搶7」，辛納又出現擦網過的幸運球，讓他在4：4時連拿3分，取得盤數「聽牌」優勢。

決勝盤辛納第6局再度突破，最終在第一個「冠軍點」就兌現勝利，靠網前穿越致勝球收下最後一分，全場沒被逼出任何破發點下以6：3迎接生涯第3座大滿貫金盃。

兩名好手都是生涯第3度在大滿貫決賽亮相，23歲的辛納寫下百分百勝率，27歲的澤瑞夫卻是悲情一方，和2020年美網及去年法網一樣和金盃擦身而過。

完成硬地大滿貫21連勝的辛納，也以23歲年紀成為32年來最年輕的澳網雙冠得主，3座大滿貫在手也成義大利第一人。

辛納拿下的澳網男單冠軍是他生涯第3座大滿貫賽金盃，前兩座是去年澳網和美國網球公開賽冠軍，另外 ，他也在去年3月曾兩次被驗出禁藥。

辛納雖然被驗出禁藥，卻仍獲准繼續比賽，世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）已經向體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）提出上訴，尋求對辛納實施1至2年禁賽。

體育仲裁法庭預訂今年4月舉行聽審，辛納先前已否認使用禁藥。

國際網球公正調查組織去年8月表示，辛納2次禁藥檢測 呈陽性後，已被認定並無過失。

辛納的教練卡希爾（Darren Cahill）今天賽後說道：「從去年4月以來的9個月內，他一直承受著龐大壓力…他是一位傑出的年輕人，能夠把這些壓力擱在一旁。」