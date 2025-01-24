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澳網／苦戰3盤拍退第2種子 謝淑薇晉女雙決賽放眼衛冕

記者劉肇育／即時報導
台灣網球好手謝淑薇(右)與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科24日擊敗對手，晉級澳網女雙決賽。(美聯社)
台灣網球好手謝淑薇(右)與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科24日擊敗對手，晉級澳網女雙決賽。(美聯社)

澳網女雙4強賽於當地時間24日登場，台灣網球好手謝淑薇與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）面對第二種子的加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）遭遇苦戰，雙方在歷經2小時23分鐘的三盤苦戰後，由謝淑薇／奧斯塔朋科以7：6（7：3）、3：6、6：3勝出，謝淑薇將是生涯第3度站上澳網女雙決賽舞台。

去年拿下生涯首座澳網女雙冠軍的謝淑薇，今年改與奧斯塔朋科搭檔出擊，並且在前三輪賽事打出一盤未失的好表現，至於4強賽則是對上2023年美網冠軍組合布洛夫絲基／羅莉芙，雙方也上演了一場三盤激戰。

在首盤賽事中布洛夫絲基／羅莉芙就先發制人，開賽後兩度破發得手取得3：0優勢，不過謝淑薇／奧斯塔朋科在調整步調後隨即做出回應，先是在第4局回敬破發，並在第10局對手出現3個盤末點時全數將之化解還成功破發續命，成功將比賽帶回到平局並進入搶七局，最終再以7：6（7：3）逆轉搶下首盤。

在布洛夫絲基／羅莉芙第二盤以6：3扳平戰局後，決勝盤謝淑薇／奧斯塔朋科再度展現極佳韌性，開盤就打出3：0，在對手遲遲無法扳平的情況下，最終謝淑薇／奧斯塔朋科也以6：3搶下勝利與決賽門票，接下來將與第1種子的捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend）爭奪冠軍。

謝淑薇 澳網 加拿大

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