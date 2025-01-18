我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁令將生效 TikTok正式通知美國用戶將「暫停服務」

洛杉磯火勢控制取得進展 聖安娜焚風周末過後恐再現

澳網／3連霸差3勝 球后莎芭蓮卡只花62分鐘強勢闖8強

記者曾思儒／即時報導
尋求澳網3連霸的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡成為今年第一位站上女單8強的選手。（歐新社）
尋求澳網3連霸的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡成為今年第一位站上女單8強的選手。（歐新社）

尋求澳網3連霸的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），19日面對17歲的俄羅斯新生代小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva）打出主宰力，只花1小時又2分鐘就以6：1、6：2拍下跨季18連勝，成為今年第一位站上女單8強的選手。

莎芭蓮卡去年法網8強和大黑馬安德烈耶娃碰頭，搶下首盤後卻遭年輕9歲的對手連趕兩盤逆轉，爆出大冷門；19日大滿貫再度碰頭，「世界球后」從開賽就壓著安德烈耶娃打，首盤只讓俄羅斯小將保住第一個發球局，1：1後就連破帶保直下5局，以6：1先下一城。

第二盤莎芭蓮卡再度2破安德烈耶娃發球局，自己3個破發點又全部瓦解，以6：2終結比賽，快意收下5度交手的第4勝。

今年布里斯本4強賽就曾和俄羅斯新星碰頭，莎芭蓮卡19日失去局數是對戰最少，她強調碰安德烈耶娃一直不好打，對手年輕、充滿潛力，非常高興收下勝利，「前幾天覺得球很重、風很大，19日到球場，我只想好好擊球，很開心打出這樣的狀態。」

賽後開心拿著拍立得紀錄中央球場的畫面，莎芭蓮卡笑著提到，希望能在比賽中搜集很多「很酷的畫面」，可以用來當做家裡的布置；19日球場中也有許多帶著球后「老虎」相關標誌的球迷，莎芭蓮卡說：「我想能為下一代很好的榜樣，我是個鬥士，幫助大家度過很難過的時刻。」

率先搶下8強門票的莎芭蓮卡，下戰將碰巴黎奧運女單奪銀的克羅埃西亞女將薇基克（Donna Vekic）與俄羅斯帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）間的勝家。

白俄羅斯 巴黎奧運 澳網

上一則

打3盤擒伏加博闖澳網女單16強 美國女將歸功富爸爸

下一則

MLB／佐佐木朗希擁有極品快速指叉球 ESPN形容令和怪物時代來了

延伸閱讀

球王辛納挺進澳網16強 美國小將勒納．田繼續夢幻之旅

球王辛納挺進澳網16強 美國小將勒納．田繼續夢幻之旅
俄、伊朗簽20年戰略條約…未納共同防禦 西方仍不安

俄、伊朗簽20年戰略條約…未納共同防禦 西方仍不安
澳網／3輪只打3個半小時 斯威雅蒂輕取英國甜心晉16強

澳網／3輪只打3個半小時 斯威雅蒂輕取英國甜心晉16強
拜登卸任前夕 美國對俄羅斯國防工業實施新制裁

拜登卸任前夕 美國對俄羅斯國防工業實施新制裁

熱門新聞

衛斯特布魯克12日21分、10籃板、7助攻。(美聯社)

NBA／領先19分不夠花 獨行俠少了雙星 慘遭金塊逆轉

2025-01-12 20:24
36歲德國女將德國塞蓋蒙德爆冷拍下奧運金牌鄭欽文 ，興奮仰躺在地。（路透）

澳網／爆冷拍下奧運金牌鄭欽文 36歲德老將倒地慶祝勝利

2025-01-14 23:20
游泳名將豪爾在洛杉磯野火中痛失奧運獎牌。（取材自Instagram@garyhall.jr）

洛杉磯游泳名將「10枚奧運獎牌全燒毀」奧委會補他一套復刻品

2025-01-12 21:24
19歲越南裔美國籍好手勒納．田。(路透)

澳網／爆冷拍退梅德維夫 美國19歲越裔黑馬：上場享受

2025-01-16 19:42
美國選手納瓦洛。 歐新社

打3盤擒伏加博闖澳網女單16強 美國女將歸功富爸爸

2025-01-18 16:46
鄭欽文澳網爆冷門淘汰。（路透）

澳網／鄭欽文爆冷出局：沒有好身體沒辦法完整發揮

2025-01-15 18:43

超人氣

更多 >
4生肖不用再省了 鼠加薪晉升機會滿滿、他訂單接到手軟

4生肖不用再省了 鼠加薪晉升機會滿滿、他訂單接到手軟
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波

川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全