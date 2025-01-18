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澳網／3輪只打3個半小時 斯威雅蒂輕取英國甜心晉16強

記者劉肇育／即時報導
世界排名第二名的斯威雅蒂在兩盤賽事中僅失掉一局。（歐新社）
世界排名第二名的斯威雅蒂在兩盤賽事中僅失掉一局。（歐新社）

澳洲網球公開賽女單第三輪賽事，18日上演大滿貫冠軍對決，由2021年美網冠軍「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu）出戰前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），不過比賽卻呈現一面倒，世界排名第二名的斯威雅蒂在兩盤賽事中僅失掉一局，就以6：1、6：0輕鬆勝出。

世界排名第61名的瑞度卡努，今年澳網闖進到第三輪寫下個人生涯最佳紀錄，不過18日她碰上將力拚澳網生涯首冠的斯威雅蒂，卻是一面倒的挨打，在本場比賽中斯威雅蒂共拿下59分，反觀瑞度卡努則僅拿下29分。

斯威雅蒂在去年年終賽後就因為禁藥問題遭到禁賽一個月，不過復出後的首場比賽她就展現絕佳狀態，不僅前三輪一盤未失，近兩輪還都送給對手「貝果」，前三輪賽事合計僅出賽了三個半小時。

對於拍退瑞度卡努，斯威雅蒂說：「我從開賽感覺就相當不錯，事後想想這大概就是我練球的成果，我現在感到非常有信心，並覺得自己可以爭取更好的成績。」

根據統計數據，斯威雅蒂自2023年溫網開始，就再也沒有輸給世界排名50名外的選手過，而她下一輪的對手則是世界排名第128名的「幸運輸家」利斯（Eva Lys），她在18日逆轉擊敗世界排名第82名的羅馬尼亞克里斯蒂安（Jaqueline Adina Cristian），持續改寫個人大滿貫生涯最佳成績。

瑞度卡努 澳網 澳洲網球公開賽

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