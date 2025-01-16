澳網／爆冷拍退梅德維夫 美國19歲越裔黑馬：上場享受

19歲越南裔美國籍好手勒納．田。(路透)

上月剛滿19歲的越南 裔美國籍好手勒納．田（Learner Tien），在澳網 男單第二輪賽事於五盤跨夜大戰中爆冷擊敗前俄羅斯 球王梅德維夫（Daniil Medvedev），成為自1990年的山普拉斯（Pete Sampras）以來闖進到澳網第三輪最年輕的美國男單選手，他賽後也強調這次澳網只是想好好享受比賽樂趣。

來自越南移民家庭的勒納．田，過去在大滿貫賽場僅3度站上美網會內賽舞台，但最終都在首輪止步，今年澳網他則是通過會外賽考驗，首度取得澳網會內賽門票就成為賽會黑馬，先是在首輪與阿根廷選手卡拉貝利（Camilo Ugo Carabelli）苦戰五盤後拿下生涯大滿貫首勝，昨天則是碰上世界排名第5名的梅德維夫。

勒納．田在前兩盤就先發制人，以6：3、7：6（7：4）取得領先，儘管同樣在首輪打到5盤才勝出的梅德維夫隨後連追兩盤，但最終仍是在決勝盤敗北，自2018年後再度在澳網第二輪止步。

對於與梅德維夫苦戰5盤近4小時50分鐘，才在墨爾本當地時間凌晨2點半左右勝出，勒納．田賽後先是感謝所有留到比賽最後一刻的球迷，「這絕對比原本想像的更困難，我想感謝所有人留在這裡，我知道現在已經很晚了，甚至不太確定是幾點。」

談到生涯首場澳網會內賽就扮演男單賽場的大黑馬，勒納．田強調只是來享受這個舞台，並看看自己的能耐，「總結來說，信念對於成功和獲勝是很重要的因素，我總是在球場上相信自己能夠取勝，我並沒有試圖認為這場比賽比其他場比賽更重要，我只是上場然後享受，看看自己能做到什麼。」