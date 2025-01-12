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澳網／11種子西西帕斯首輪出局 輸給美國20歲新星

記者曾思儒／即時報導
希臘名將西西帕斯澳網首輪遭淘汰。（歐新社）
希臘名將西西帕斯澳網首輪遭淘汰。（歐新社）

前年打進澳網決賽的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），今年以男單11種子身分展開墨爾本征途，不料12日首戰就落馬，遭年僅20歲的美國對手米切爾森（Alex Michelsen）以7：5、6：3、2：6、6：4擊落，成為最早落馬的男單種子選手。

西西帕斯2021年起連3年闖進4強，2023年更一舉挺進決賽，但12日碰世界排名42的米切爾森卻遭狙擊，連失兩盤後雖在第三盤扳回一城，第四盤又在3：3時連兩度遭到破發，最終讓米切爾森帶走勝利。

米切爾森表示，西西帕斯是強勁的對手，但自己也打得堅定，很高興連兩年在澳網都能挺過頭關。澳網也是他生涯表現最佳的大滿貫賽，去年連勝2場才在第三輪止步。

12日早場還上演女單「美國內戰」，列第3種子的高芙（Coco Gauff）碰2020年澳網冠軍珂寧（Sofia Kenin）以兩個6：3過關，只花1小時又20分鐘就拍下勝利的高芙提到，12日視線有點受陽光影響，「我知道這會是辛苦一戰，但我很開心自己的表現。我發球可以表現更好，但在那邊我很難看到球，所以我很開心能解決這問題。」

澳網

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