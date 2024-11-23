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網球／約克維奇找「英國希望」墨瑞當教練：我們故事還沒結束

世界新聞網／輯
墨瑞(左)明年澳網將成為約克維奇的教練。圖為兩人2016在法網的合照。(路透)
墨瑞(左)明年澳網將成為約克維奇的教練。圖為兩人2016在法網的合照。(路透)

塞爾維亞球王約克維奇(Novak Djokovic)24日宣布新教練是今夏退役的「英國希望」墨瑞(Andy Murray)，墨瑞將在休賽期以及明年澳網期間擔任他的教練。約克維奇與墨瑞從昔日對手，變成指導關係，無疑是令人意想不到之事。

約克維奇表示：「不管怎樣，他從來不喜歡退役。我們從很小就開始交手，25年來我們一直是對手，互相挑戰自己的極限。我們經歷了這項運動最刺激的對決，我以為我們的故事可能已經結束了，結果卻發現它還有最後一章。現在是時候讓我最強勁的對手之一站出來給我提供幫助了。」

墨瑞說：「我將在休賽期加入諾瓦克的團隊，幫助他備戰澳網，我對此感到非常興奮，期待和諾瓦克共同度過一段時光，幫助他實現他的目標。」

墨瑞將在休賽期與明年澳網期間，成為約克維奇的教練，也是墨瑞結束19年生涯後，首次出任教練。

約克維奇曾經10次奪得澳網冠軍，並且其中有4次是決賽戰勝墨瑞奪冠，明年澳網約克維奇將力拚澳網11冠王。

Big 4費德勒(Roger Federer)、墨瑞與納達爾(Rafael Nadal)均已退休，僅剩約克維奇馳騁沙場。約克維奇在2024賽季的表現並不令人滿意，他雖然在巴黎奧運終於奪冠，成功達成生涯金滿貫成就，但他在ATP賽事0冠，也是他時隔7年首次單賽季沒有大滿貫冠軍。

約克維奇 澳網 巴黎奧運

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