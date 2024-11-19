我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾是世界摔角大亨 川普提名76歲麥馬洪任教育部長

15個不要去的旅遊地點 熱門海島居首、日本2城市上榜

生涯最終戰謝幕 納達爾：我是一個追夢的孩子

記者劉肇育／即時報導
38歲「蠻牛」納達爾完成個人職業生涯的最後一場賽事。(路透)
38歲「蠻牛」納達爾完成個人職業生涯的最後一場賽事。(路透)

隨著西班牙在台維斯盃以1：2不敵荷蘭，38歲的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也完成了個人職業生涯的最後一場賽事，對於將高掛球拍結束23年的職業生涯，納達爾表示，儘管自己達成不少成就與拿下不少冠軍，但希望外界記住的是他是一個追夢的孩子，並通過每天的努力工作才能打到今天的成就。

在上月宣布將於台維斯盃後退休的納達爾，今天代表西班牙在台維斯盃登場出戰荷蘭，不過在與范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）的單打賽事中，最終納達爾在1萬1300名的觀眾見證下，以4：6、4：6敗下陣來，儘管阿爾卡拉斯在單打賽事中以7：6（7：0）、6：3擊敗了葛利克史普（Tallon Griekspoor），但最終西班牙仍是以1：2敗下陣來。

在結束生涯最後一舞後，西班牙的賽後記者會也吸引了來自全球各地的媒體到場訪問，而納達爾也承認自己已經無法在這項偉大的運動中拿出最佳狀態，談到即將退休他則說：「頭銜後數據都在那邊，所以人們可能都會知道一些關於我的事情，但我希望自己被記住的是我是一個來自馬略卡島小村莊的孩子，並且有幸讓我的叔叔擔任我的網球教練。」

納達爾強調，自己來自一個偉大的家庭，他們無時無刻都在支持著自己，「我是一個追隨夢想的孩子，並且通過每天的努力才能達到今天的成就，歸根究底，很多人都是如此努力的在過每一天，但我很幸運，因為網球讓我擁有了這樣的生活。」

38歲「蠻牛」納達爾完成個人職業生涯的最後一場賽事。(美聯社)
38歲「蠻牛」納達爾完成個人職業生涯的最後一場賽事。(美聯社)

在今天的儀式上也有不少體壇明星透過影片向納達爾致敬，包括小威廉絲（Serena Williams）、墨瑞（Andy Murray）、約克維奇（Novak Djokovic），以及納達爾生涯的宿敵和摯友費德勒（Roger Federer），最後納達爾也再度重申，「我希望人們記得的我是一個好人，一個追逐夢想並且取得比我想像的更多的孩子。」

編輯推薦

納達爾 退休

上一則

NBA／76人墊底召開內部會議 馬克西批評安比德總是遲到

下一則

場邊人語／決戰德州 順水推舟

延伸閱讀

網球／穿上「蠻牛T恤」小威、莎娃向納達爾感性致敬

網球／穿上「蠻牛T恤」小威、莎娃向納達爾感性致敬
網球／納達爾退休 費德勒長文致敬「整個網球界為你自豪」

網球／納達爾退休 費德勒長文致敬「整個網球界為你自豪」
網球／本周迎接告別戰 納達爾：控制情緒專注球場

網球／本周迎接告別戰 納達爾：控制情緒專注球場
網球／納達爾台維斯盃最後一戰 坦言恐無法出戰男單

網球／納達爾台維斯盃最後一戰 坦言恐無法出戰男單

熱門新聞

泰森14日在過磅記者會上給了保羅一巴掌。(影片截圖)

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

2024-11-15 06:35
網紅拳擊手保羅(左)15日晚間與傳奇拳擊手泰森(右)對戰。(美聯社)

拳擊大秀落幕 27歲網紅保羅擊敗傳奇拳王泰森

2024-11-16 00:49
美國27歲網紅拳擊手傑克．保羅（圖右）15日對決58歲前重量級拳王麥可．泰森（圖左），最終以78：74勝出。(歐新社)

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

2024-11-16 02:45
在廈門舉行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。(新華社)

世界杯資格賽／上次0:7 中國隊「血恥之戰」1:3不敵日本

2024-11-19 10:08
中華隊林立。記者侯永全／攝影

12強賽／中華隊晉級4強前進東京 寫32年未見紀錄

2024-11-17 10:51
拳王泰森（右）在歷經8回合苦戰後，最終仍不敵網紅傑克保羅。（路透）

58歲拳王泰森不敵網紅拳手 媒體：這是沒有輸家的金錢大戲

2024-11-16 03:45

超人氣

更多 >
3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺

3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手