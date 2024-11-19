網球／納達爾退休 費德勒長文致敬「整個網球界為你自豪」

隨著西班牙前世界球王納達爾 (Rafael Nadal)19日在馬拉加舉行的台維斯盃結束自己的職業生涯，費德勒(Roger Federer)稍早為這位曾經的對手發表感人的致敬。費德勒在社群媒體 上表示，納達爾的成就「讓整個網球界感到自豪」。

在你準備從網球場上畢業之際，我想和你分享一些話，雖然說著說著我可能會有點感性。

讓我們從顯而易見的事實開始吧：你贏了我——很多次，比我贏你還要多。你以一種別人無法企及的方式挑戰了我。在紅土場上，對陣你就像闖進了你的後花園，你讓我為了站穩腳跟比我想像中更加努力。你讓我重新思考自己的打法——甚至讓我更換球拍的拍面尺寸，只為找到一絲可能的優勢。

我不是一個很迷信的人，但你的「儀式感」真的令人印象深刻。從你的準備過程，到水瓶的擺放像整齊的玩具士兵隊列，再到你整理頭髮、調整衣物……所有這一切都充滿了專注和強度。老實說，我其實挺喜歡這一切，因為它是如此獨特，如此「納達爾」。

你知道嗎，拉法，你讓我更加熱愛這項運動。

不過，也許一開始並不是這樣。2004年澳網 之後，我第一次成為世界第一，當時我以為自己已經站在了巔峰。但僅僅兩個月後，在邁阿密，你穿著那件紅色無袖衫走上球場，秀著你的肱二頭肌，並且乾淨利落地擊敗了我。當時關於你的傳聞滿天飛——說你是來自馬略卡的天才少年、天賦異稟的一代球員，可能未來會贏得大滿貫。事實證明，那絕不僅僅是炒作。

我們當時都在起步的階段，而這段旅程，我們最終一起走過了20年。拉法，我必須說：這是一段不可思議的歷程。包括你創下的14座法網冠軍紀錄——這是歷史性的！你讓西班牙為你感到自豪……也讓整個網球界為你感到自豪。

我總是想起我們一起經歷的那些回憶。一起推廣網球運動，在半紅土半草地的球場上對戰，在南非開普敦創造超過五萬名觀眾的歷史最高觀賽記錄。我們常常讓彼此發笑，彼此耗盡體力，在賽場上較量後，有時甚至要在頒獎儀式上扶住對方才能站穩。

我仍然感激你在2016年邀請我去馬略卡參加拉法·納達爾網球學院的揭幕式。其實，準確地說，是我自己要求去的。我知道你太有禮貌，不會堅持要我去，但我不想錯過那一刻。你一直是全世界孩子們的榜樣，而我和米爾卡很高興我們的孩子們也都在你的學院訓練過。他們玩得很開心，學到了很多東西——就像成千上萬的其他年輕球員一樣。不過我一直有點擔心，他們回家後會開始學你的左手打法！

然後就是倫敦——2022年的拉沃爾杯。那是我的最後一場比賽。能夠在那一晚與你並肩作戰，不再是作為對手，而是作為雙打搭檔，對我來說意義非凡。和你一起站在球場上，分享那一晚的淚水，這將永遠是我職業生涯中最特別的瞬間之一。

拉法，我知道你現在專注於你這段史詩般職業生涯的最後衝刺。等這一切結束後，我們會好好聊聊。但現在，我只是想祝賀你的家人和團隊，他們在你的成功中發揮了巨大的作用。我也想讓你知道，你的老朋友始終在為你吶喊加油，並會同樣熱烈地為你接下來的每一件事喝彩。

Rafa that!

永遠祝好，你的粉絲，

羅傑