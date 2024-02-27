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網球／今年打得掙扎 墨瑞鬆口「職業生涯只剩幾個月」

記者曾思儒／即時報導
墨瑞。（路透）
墨瑞。（路透）

生涯握有三座大滿貫的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），今年打得掙扎，包括澳網在內的開季前4站都是「一輪遊」，本周杜拜公開賽雖演出逆轉勝、力退和加拿大好手沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），他卻主動提到，球員生涯已經進入尾聲。

墨瑞說：「我或許沒有太多時間了，但我剩下這幾個月會盡力打出最佳表現。」墨瑞提到，他仍喜歡競賽，也喜歡籃球，「但當年紀增長，要保持身體健康和狀態愈來愈難了。」

36歲的墨瑞曾在2019年動過退休念頭，當時他受髖關節傷勢所困，但經過復健，排名逐漸回升，不過去年就陷入低潮，今年仍沒起色，僅管杜拜公開賽首輪以4：6、7：6（7：5）、6：3逆轉年紀小一輪的沙波瓦羅夫，本季第2勝入袋，同時是生涯第500場硬地勝利，仍讓他有感而發。

上月澳網，墨瑞不諱言今年絕對可能是最後一次到墨爾本參賽，不過對於有BBC記者認為墨瑞生涯晚期仍要出賽是對「傳奇生涯的傷害」，他透過社群為自己發聲，他強調這非「玷污自己傳奇」，「我處在很可怕的時刻，大部分的人在我這處境都會放棄，但我非這些人，我的想法不同。」

「我不會放棄，我會持續奮戰，繼續努力，展現我知道我能力所及的表現。」墨瑞說。

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