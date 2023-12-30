網球／大坂直美「曾想乾脆退休」當媽後心態變了

大坂直美備戰澳網前哨站布里斯本國際網賽外卡。（路透）

日本網球名將大坂直美 回歸球場，準備參加布里斯本網賽。她今天坦承自己幾乎要放棄網球，但在今年成為新手媽媽後才重燃對網球的熱愛。

法新社報導，26歲的大坂直美2022年9月參加東麗泛太平洋網球公開賽（Toray Pan Pacific Open Tournament）第2輪賽前宣布退賽後，因為心理健康 問題困擾，未曾再參加任何比賽。

在暫離球場這段期間，大坂直美生下女兒Shai。儘管對於復出參賽感到興奮，她坦承自己一度想永久退役。

大坂直美在賽季開幕戰布里斯本國際網賽（Brisbane International）說：「我在東京之役後，大概有1個月的時間在思考退役，因為我覺得打球的喜悅都消失了。」「但我覺得這對看球的觀眾和我本身來說都有些不公平。」「當時我思忖，我從3歲開始就打網球，還有很多事我想要去做。」

大坂直美說，生下小孩後，她對網球的看法已然改變。「我覺得離開球場後，我變得更欣賞這項運動（網球）。我覺得無疑在成為媽媽後，我的心態改變許多。」「我覺得我的心胸比較開闊，也比較有耐心，同時覺得身體也更強壯了。」

曾四度拿下大滿貫賽冠軍的大坂直美取得澳網 前哨站布里斯本國際網賽外卡，首輪將對上全球排名第84的德國選手科爾帕奇（Tamara Korpatsch）。