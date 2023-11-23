網球／分別率隊闖進台維斯盃4強 約克維奇、辛納再交鋒

塞爾維亞網球名將約克維奇(圖)23日擊敗英國對手，帶領國家隊在台維斯盃闖進4強。(路透)

約克維奇 以兩個6比4擊敗諾瑞，率塞爾維亞在台維斯盃2比0擊敗英國闖進4強，接下來將遭遇辛納帶領的義大利 。

義大利2比1擊敗荷蘭，25日將對上塞爾維亞；在那之前，去年亞軍澳洲 將於24日的另一場台維斯盃（Davis Cup）4強戰對上芬蘭。

世界排名第1的約克維奇（Novak Djokovic）一如以往，打來毫不留情面，賽後當英國球迷打鼓影響他發表談話時，他甚至當場斥責了那些球迷。

在第1點的單打，塞爾維亞的凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）以7比6（7比2）、7比6（8比6）擊敗德瑞波（Jack Draper）；接下來，生涯拿過24座大滿貫冠軍的約克維奇再以直落二解決諾瑞（Cameron Norrie）。

約克維奇19日在ATP年終賽擊敗辛納（Jannik Sinner）奪冠，接著在台維斯盃以直落二拿下勝利慶祝他世界排名第400周高居第1的里程碑，接著雙方隊長同意不多打無關勝負的第3點雙打賽事。

義大利網球名將辛納23日擊敗荷蘭對手，帶領國家隊在台維斯盃闖進4強。(Getty Images)

比賽現場有約5000名英國球迷，人數比塞爾維亞球迷要來得多，但約克維奇以他在台維斯盃連續第21場勝利，讓那些英國球迷變得鴉雀無聲。

約克維奇甚至對著一群拿著鼓的球迷說：「學著如何尊重人、尊重球員，及把你的行為舉止學好。」並稱那些球迷整場比賽都沒給他尊重。