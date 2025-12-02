NFL酋長隊總裁曾對凱爾西承諾：不會炒作他與泰勒絲戀情

凱爾西2024年與泰勒絲一同慶祝酋長隊在超級盃封王。(路透)

NFL 堪薩斯市酋長隊（Kansas City Chiefs）近年成為體壇焦點，除了場上成績之外，陣中主力邊鋒凱爾西（Travis Kelce）與美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）的戀情，也讓球隊受到前所未有的關注。然而，球隊總裁馬克唐納文（Mark Donovan）明確表示：「球團並沒有炒作這段Love Story」。

凱爾斯與泰勒絲自2023年公開戀愛，並迅速成為體壇與樂壇最受矚目的情侶檔。拜泰勒絲的全球影響力，許多歌迷開始關注NFL，甚至因為她而成為酋長隊的球迷。

在12月1日播出的「Up and Adams Show」節目中，唐納文大方談論泰勒絲的正面影響，他承認泰勒絲帶來迅速且可觀的成長數據，但同時也強調球隊並未藉此牟利。他說：「我告訴凱爾西：『我們會比照其他球員或教練的伴侶關係，尊重你們的戀情。我們不會商業化，也不會大肆炒作。』」

「這幾年來，你在轉播裡看到的所有泰勒絲畫面——凱爾西達陣或接球之後鏡頭切到泰勒絲，尤其第一年很常見。」唐納文解釋，「但我們從未在體育場的大螢幕上播放過泰勒絲的畫面，這是尊重，我們不會那麼做。」

他強調，「我們不會利用這段關係。」就算泰勒絲親自到場替凱爾西加油，球場的音控也從未故意播放她的歌曲。

凱爾西本人也致力於維持工作與私人生活的界線。唐納文表示：「凱爾西很以團隊為重，他不想被特別對待。他曾擔憂說『那會讓我變得與眾不同』。」

顯然，泰勒絲也感受到這份來自酋長隊的尊重。「泰勒絲對我們非常好。」唐納文讚嘆道，「一切都很順利。她是個現象級人物，也是非常特別的人。」