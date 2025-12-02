我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

浣熊闖維州酒類商店醉倒廁所 遭「拘留醒酒」後再野放

秘魯總統候選人駕車遇槍手開3槍 臉上見血

NFL酋長隊總裁曾對凱爾西承諾：不會炒作他與泰勒絲戀情

世界新聞網／輯
凱爾西2024年與泰勒絲一同慶祝酋長隊在超級盃封王。(路透)
凱爾西2024年與泰勒絲一同慶祝酋長隊在超級盃封王。(路透)

NFL堪薩斯市酋長隊（Kansas City Chiefs）近年成為體壇焦點，除了場上成績之外，陣中主力邊鋒凱爾西（Travis Kelce）與美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的戀情，也讓球隊受到前所未有的關注。然而，球隊總裁馬克唐納文（Mark Donovan）明確表示：「球團並沒有炒作這段Love Story」。

凱爾斯與泰勒絲自2023年公開戀愛，並迅速成為體壇與樂壇最受矚目的情侶檔。拜泰勒絲的全球影響力，許多歌迷開始關注NFL，甚至因為她而成為酋長隊的球迷。

在12月1日播出的「Up and Adams Show」節目中，唐納文大方談論泰勒絲的正面影響，他承認泰勒絲帶來迅速且可觀的成長數據，但同時也強調球隊並未藉此牟利。他說：「我告訴凱爾西：『我們會比照其他球員或教練的伴侶關係，尊重你們的戀情。我們不會商業化，也不會大肆炒作。』」

「這幾年來，你在轉播裡看到的所有泰勒絲畫面——凱爾西達陣或接球之後鏡頭切到泰勒絲，尤其第一年很常見。」唐納文解釋，「但我們從未在體育場的大螢幕上播放過泰勒絲的畫面，這是尊重，我們不會那麼做。」

他強調，「我們不會利用這段關係。」就算泰勒絲親自到場替凱爾西加油，球場的音控也從未故意播放她的歌曲。

凱爾西本人也致力於維持工作與私人生活的界線。唐納文表示：「凱爾西很以團隊為重，他不想被特別對待。他曾擔憂說『那會讓我變得與眾不同』。」

顯然，泰勒絲也感受到這份來自酋長隊的尊重。「泰勒絲對我們非常好。」唐納文讚嘆道，「一切都很順利。她是個現象級人物，也是非常特別的人。」

泰勒絲 NFL

上一則

MLB／從韓職投回大聯盟 龐斯與藍鳥簽下3千萬大約

下一則

MLB／加盟紅襪原因老實說 格雷：可以輕鬆討厭洋基

延伸閱讀

泰勒絲單身派對行程跨3國 伴娘團名單曝光

泰勒絲單身派對行程跨3國 伴娘團名單曝光
泰勒絲「單身派對」要環遊世界 為期數月、至少三到四趟

泰勒絲「單身派對」要環遊世界 為期數月、至少三到四趟
泰勒絲沒通知他訂婚 紅髮艾德：我們為此深聊了4小時

泰勒絲沒通知他訂婚 紅髮艾德：我們為此深聊了4小時
泰勒絲世紀婚禮傳將連辦3天 2位媽媽擔任幕後推手

泰勒絲世紀婚禮傳將連辦3天 2位媽媽擔任幕後推手

熱門新聞

熱火總教練史波史特拉26日奪下了執教生涯的第800勝。（美聯社）

NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆

2025-11-27 03:40
YTR「拉西哥LAC」開箱大谷翔平50/50紀錄卡盒，意外抽出全球僅三張超級神卡兌換券 。圖／翻攝自YT拉西哥 LAC

台網紅開出大谷翔平「神卡」價值逾百萬…原地財富自由

2025-11-28 14:22
WNBA球星克拉克。(美聯社)

NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

2025-11-24 21:39
威廉斯。(美聯社)

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

2025-11-27 22:30
FIFA公布世界盃抽籤檔次與規則。（路透）

足球／FIFA公布2026世界盃抽籤檔次 前4強享特殊規則

2025-11-26 03:50
208公分的前鋒提姆(左)成湖人新成員。(美聯社)

NBA／洛城內戰少先發中鋒 湖人補進新成員

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效