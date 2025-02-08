超級盃／獨家分析…酋長超強防守拚3連霸 老鷹進化要復仇

老鷹明星跑鋒巴克利。(美聯社)

兩年過去，費城老鷹重新站上超級盃 賽場，對手依舊是實力超群的堪薩斯酋長。第59屆超級盃將在2月9日，東岸時間晚間6點30分於紐奧良凱薩超級巨蛋開打。本戰酋長要挑戰成為NFL 史上第一支三連霸的球隊，而總教練里德（Andy Reid）更有機會成為史上第二位，在6年之中拿下4座超級盃冠軍的偉大教頭。酋長建立王朝之後，僅有兩支球隊再次殺進超級盃尋求復仇。去年49人再次敗北令人感到惋惜，今年的老鷹可能吸引中立球迷的應援。

老鷹／傳球不容小覷

回想兩年前，老鷹35比38殘念敗北。這次擁有明星跑鋒巴克利（Saquon Barkley）助拳，搭配優異的進攻鋒線，攻守兩端都夠力。老鷹更在傳球為主流的現代美式足球中走出自己的路，場均傳球次數聯盟最少，衝球進攻次數最多的球隊。但事實上老鷹的傳球實力也是水準之上，例行賽一共24次傳球達陣來到聯盟中前段班，四分衛赫茲（Jalen Hurts）搭配身體素質與接球能力兼具的布朗（A.J. Brown），再加上速度飛快的史密斯（DeVonta Smith），形成強大的傳球進攻組合。還有近端鋒高德（Dallas Goedert）也是個低調威脅，讓傳球不用多，分數進帳還是有。況且，赫茲也算是半個明星跑鋒。

老鷹／不再只是擒殺大隊

老鷹防守經過磨合，本季在防傳球、衝球以及得分上，幾乎都是聯盟最頂尖的球隊之一。相較兩年前的超級盃，老鷹以擒殺能力為賣點，但在新任防守教練方吉歐（Vic Fangio）帶領下，全隊最多擒殺是8次的史威特（Josh Sweat），更有德吉恩（Cooper DeJean）和米歇爾（Quinyon Mitchell）兩名角衛入圍最佳防守新秀的最終5人名單，其中將擔任球評的布雷迪（Tom Brady）更預測米歇爾將會獲獎。此外本季才加入的內線衛邦恩（Zach Baun）不僅擒抱領先全隊，單獨擒抱93次更名列聯盟第三，逼迫掉球5次聯盟第二，入圍年度最佳防守球員。現在的老鷹，可說是兩年前的升級款，從擒殺大隊走向13次抄截，13次製造掉球頂尖全能防守組。

酋長／菜鳥與老將合作

馬霍姆斯（Patrick Mahomes）依舊是宛如球場上的魔術師，很可惜酋長在名單上接球員人才濟濟，但能穩定貢獻的人並不多，超級盃預計以菜鳥接球員沃錫（Xavier Worthy）以及老將凱爾西（Travis Kelce）為主。也有大批球迷期盼，老將明星接球員霍普金斯（DeAndre Hopkins）能有所表現。酋長得分不是問題，過程中，若進攻鋒線全聯盟14次犯規排名第二的泰勒（Jawaan Taylor）不出狀況，那將更加順利。

酋長菜鳥接球員沃錫。(美聯社)

即使酋長在例行賽單一場比賽得分從沒超過30分，但幾年下來「贏球」的DNA似乎早已深藏在酋長體內。他們知道如何贏球，即使贏得不漂亮。

酋長／四分衛突襲絕技

防守方面，明星鋒線瓊斯（Chris Jones）從中路打到邊路，外加防守鋒線沃頓（Tershawn Wharton）以及外側的克拉福提斯（George Karlaftis）在擒殺都有不錯表現。體質良好的前線7人外加二線可參與對四分衛的突襲，威脅力十足。尤其強衛李德（Justin Reid）全能且防守範圍大，他跟線衛波頓（Nick Bolton）會是影響老鷹地面戰的關鍵人物。

球場上4焦點人物 以及觀眾席的泰勒絲

酋長／近端鋒凱爾西 寶刀未老

儘管已經35歲，且沉醉於與泰勒絲（Taylor Swift）的戀情中，凱爾西本季依舊是馬霍姆斯最頻繁的傳球目標。即使就數據面來看，他已不如過去恐怖，但他可能是關鍵戰役的恐怖武器。本季823碼3達陣不怎麼突出，但在美聯分區賽他繳出117碼1達陣幫助酋長擊潰德州人。現在的凱爾西不需場場破百碼，但憑藉出色的走位和判斷力，相信他的重要影響力，不會在超級盃缺席。

酋長／接球員沃錫 菜鳥卻超強

沃錫雖然身為菜鳥，但本季6次接球達陣卻是全聯盟最多。測試會跑出4秒21的超級高速，不只深遠傳球，他在中距離接球後的高速持球推進，朝達陣區的角柱飛去，更讓防守球員感到畏懼。他也能配合酋長多變的戰術，混淆對手從後場持球進攻，各種戰術他幾乎都可以參與，可說是相當危險的全能進攻武器。

老鷹／跑鋒巴克利 頂級水準

自實力不佳的紐約巨人轉戰費城老鷹，明星跑衛巴克利終於如猛獸出閘般獲得釋放。平均每次持球推進碼數從上季的3.9跳到5.8。本季16場比賽完成「破兩千」的2005碼的難得成就，場均125.3碼兩項都是聯盟第一。他貢獻13達陣，更獲得最佳進攻球員殊榮。

本季巴克利可以說是老鷹隊最搶鏡頭的男人，尤其對美洲虎一次「背向跳躍」飛過防守者，更成為本季NFL的代表性畫面，將他的人氣推向顛峰，也向全世界展現他頂級的運動能力。巴克利兼具所有跑鋒所需的判斷力、爆發力、速度與變向能力，且都在頂尖水準。身為聯盟頂級跑鋒的代表，賽前各界都在討論，酋長的防守該如何限制他。

酋長／防守教練斯帕努羅 擅長運用四分衛突襲

酋長隊防守組教練斯帕努羅（Steve Spagnuolo）可說是社群媒體間的大紅人。他不是網紅，但他卻是各路美式足球高手、主流媒體與自媒體最愛分析的人物。擅長運用大量四分衛突襲（blitz），聯盟各大四分衛都是他的受害者。為紐約巨人效力時期，第42屆超級盃他就讓布雷迪（Tom Brady）苦吞5次擒殺。現在布雷迪當了球評，也坦言要閱讀分析斯帕努羅的防守陣式，就算以一名老將來說，也相當困難。

酋長隊防守組教練斯帕努羅。(美聯社)

斯帕努羅擅長擺出兩名高位的安全衛，接著再進行位移變化。突襲除了線衛，更不時動用安全衛和角衛，有時人數和速度都讓對手四分衛備感壓力。在美聯冠軍賽面對比爾的最後一球，即使知道又是突襲這一招，依舊導致艾倫（Josh Allen）倉促出手以傳球失敗收場。

裁判被質疑偏袒酋長

酋長隊的超人氣與二連霸實力，外加凱爾西與泰勒絲的戀情，讓酋長隊上下成為全美焦點。NFL聯盟可能吸引眼球帶動商機，本季比賽多次出現對酋長有利的判決，引發爭議，讓廣大球迷氣憤不已。來到最重要的超級盃，裁判的每一次拋出黃旗都將被放大檢視，同時也是對聯盟公平性的重要檢視。