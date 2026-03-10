我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗外長：與美談判已破局 飛彈攻勢「要多久就多久」

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

足球／FIFA營運長：世足賽規模太大 不會因中東衝突延期

中央社／達拉斯9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
FIFA營運長席爾吉（Heimo Schirgi）。（美聯社）
FIFA營運長席爾吉（Heimo Schirgi）。（美聯社）

國際足球總會（FIFA）營運長席爾吉（Heimo Schirgi）表示，世界盃足球賽規模「太大」，儘管中東衝突持續進行，2026年賽事仍將如期舉行。

路透報導，席爾吉今天在達拉斯國際廣播中心（International Broadcast Centre）受訪時，被特別問到關於伊朗隊的問題。由於以色列與美國聯手對伊朗發動戰爭，伊朗能否參加世界盃充滿變數。

根據達拉斯NBC 5報導，席爾吉表示：「在某個階段，我們會得到解決方案，世界盃顯然將繼續舉行。世界盃規模太大了，我們希望所有獲得參賽資格的隊伍都能參加。」

席爾吉說，FIFA正在密切監控中東局勢，同時正在與聯盟和國際夥伴合作，評估每日的最新發展。

FIFA上周表示，距離世界盃6月開踢僅剩幾個月，正在密切關注伊朗境內事件。伊朗是透過參加亞洲足球聯盟（Asian Football Conference）的比賽，取得2026年世界盃參賽資格。

伊朗將在G組賽事對陣比利時、紐西蘭與埃及。其中兩場比賽將在洛杉磯舉行、一場在西雅圖。席爾吉說，FIFA一直在與伊朗足球協會保持聯繫，但不願提供對話細節。

2026年世界盃將是史上規模最大的一屆，共有48個國家在3個主辦國比賽。美國將在11座城市舉辦比賽，墨西哥有3座城市、加拿大有兩座城市承辦賽事。

世報陪您半世紀

加拿大 紐西蘭 洛杉磯

上一則

NBA／柯瑞弟久違復出就有貢獻 勇士仍輸在爵士關鍵外線

延伸閱讀

冬季帕運義大利維洛納開幕 戰火陰影下訴求團結

冬季帕運義大利維洛納開幕 戰火陰影下訴求團結
伊朗體育代表團將不參加米蘭冬殘奧會

伊朗體育代表團將不參加米蘭冬殘奧會
世足賽倒數100天 伊朗遭美國轟炸後參賽與否添變數

世足賽倒數100天 伊朗遭美國轟炸後參賽與否添變數
川普分心打伊戰 日韓等亞洲盟友憂印太防禦缺口

川普分心打伊戰 日韓等亞洲盟友憂印太防禦缺口

熱門新聞

代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

2026-03-09 12:58
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」