足球／FIFA營運長：世足賽規模太大 不會因中東衝突延期

FIFA營運長席爾吉（Heimo Schirgi）。（美聯社）

國際足球總會（FIFA）營運長席爾吉（Heimo Schirgi）表示，世界盃足球賽規模「太大」，儘管中東衝突持續進行，2026年賽事仍將如期舉行。

路透報導，席爾吉今天在達拉斯國際廣播中心（International Broadcast Centre）受訪時，被特別問到關於伊朗隊的問題。由於以色列與美國聯手對伊朗發動戰爭，伊朗能否參加世界盃充滿變數。

根據達拉斯NBC 5報導，席爾吉表示：「在某個階段，我們會得到解決方案，世界盃顯然將繼續舉行。世界盃規模太大了，我們希望所有獲得參賽資格的隊伍都能參加。」

席爾吉說，FIFA正在密切監控中東局勢，同時正在與聯盟和國際夥伴合作，評估每日的最新發展。

FIFA上周表示，距離世界盃6月開踢僅剩幾個月，正在密切關注伊朗境內事件。伊朗是透過參加亞洲足球聯盟（Asian Football Conference）的比賽，取得2026年世界盃參賽資格。

伊朗將在G組賽事對陣比利時、紐西蘭 與埃及。其中兩場比賽將在洛杉磯 舉行、一場在西雅圖。席爾吉說，FIFA一直在與伊朗足球協會保持聯繫，但不願提供對話細節。

2026年世界盃將是史上規模最大的一屆，共有48個國家在3個主辦國比賽。美國將在11座城市舉辦比賽，墨西哥有3座城市、加拿大 有兩座城市承辦賽事。