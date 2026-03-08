我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以攻擊伊朗石油設施與煉油廠 下「黑色石油雨」

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

全英羽賽／台將接棒捧冠 林俊易男單登頂成第一人

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在英國伯明翰舉行的全英羽毛球公開賽男單決賽中，台灣選手林俊易2比0戰勝印度選手拉克什亞·森，獲得冠軍。(新華社)
在英國伯明翰舉行的全英羽毛球公開賽男單決賽中，台灣選手林俊易2比0戰勝印度選手拉克什亞·森，獲得冠軍。(新華社)

今年一月剛在印度公開賽奪冠，台灣好手「左手重砲」林俊易今天迎接生涯更大勝利，他在歷史最悠久的全英公開賽一路打進決賽，今天碰世界排名12的印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen）再延續對戰連勝，以21：15、22：20奪勝，成為第一位全英奪冠的男單台將。

世界排名11的林俊易晉級路包括第二輪擊敗世界排名第4、雅加達亞運男單奪金的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），8強打下世界第5的法國好手小波波夫（Christo Popov），4強再扳倒世界第2、拿過世錦賽冠軍的泰國前球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），成為周天成和李佳豪後，第3位打進全英公開賽男單決賽的台將。

今天碰年初印度公開賽交手過的拉克什亞．森，林俊易把握對手腿部有狀況的局勢，開賽連拿3分就一路領先，以21：15先下一城。

第一局結束後申請防護員進場的拉克什亞．森，第二局在3：4落後下連拿6分，反取得9：4領先；林俊易發揮耐心追到14：14，接續46拍的對峙雖因判斷錯誤錯過超前機會，稍作休息後馬上重扣再追平，並在拉鋸關頭先取得20：19「冠軍點」。

拉克什亞．森雖瓦解林俊易第一個機會，但下一分被逼出回球出界失誤，讓林俊易拿到第2個「冠軍點」，這次沒再錯過金盃，以22：20迎接冠軍，馬上開心脫下身上戰袍送給球迷。

全英公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金145萬美元，中華隊除林俊易打進決賽，世界排名15的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁也晉級到壓軸日賽程，寶島組合率先登場的混雙決賽更以21：19、21：18力退世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），成為第一組打下全英混雙冠軍的台將，林俊易也加入登頂行列，兩組選手同日加入傳奇球后戴資穎的奪冠行列。

世報陪您半世紀

印度

上一則

經典賽／天皇一家觀戰 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

下一則

全英羽賽／混雙組合葉宏蔚、詹又蓁奪冠 創第一紀錄

延伸閱讀

經典賽／天皇一家觀戰 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

經典賽／天皇一家觀戰 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機
經典賽／延長賽決勝 中華5：4南韓 搶進8強還有希望

經典賽／延長賽決勝 中華5：4南韓 搶進8強還有希望
經典賽／日本激戰韓國逆轉勝 大谷翔平：誰贏都不奇怪

經典賽／日本激戰韓國逆轉勝 大谷翔平：誰贏都不奇怪

熱門新聞

代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29

超人氣

更多 >
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言
婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚
劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席