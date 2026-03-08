我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

以軍暗殺都脫身？伊朗聖城軍指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

月底花滑世錦賽 冰后劉美賢缺席

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

女子滑冰選手劉美賢(Alysa Liu)上個月在米蘭為美國贏得24年來的首枚女單花滑冬季奧運金牌後，宣布將不參加本月底的世界錦標賽。

美聯社報導，這項決定對於這位2025年世錦賽冠軍來說，其實並不令人意外。

劉美賢原本將與隊友葛倫(Amber Glenn)和萊維托(Isabeau Levito)一同參加24日在捷克布拉格O2體育館開幕的世錦賽。現在劉美賢缺席，布萊蒂·譚諾(Bradie Tennell)原本是第一順位替補，但她也拒絕參賽，因此將由莎拉·埃弗哈特(Sarah Everhardt)遞補，代表美國隊出賽。

現年20歲的劉美賢曾在2022年北京冬奧後宣布退役，但兩年後強勢復出。去年在波士頓，她成為自2006年金咪·梅斯納爾(Kimmie Meissner)之後，第一位贏得世界冠軍的美國女子選手。上個月，劉美賢在米蘭冬奧登上最高領獎台，為美國贏得自2002年莎拉·休斯(Sarah Hughes)之後的首枚奧運女單花滑金牌。

劉美賢在義大利贏得兩枚金牌；她與葛倫一起幫助美國隊衛冕奧運團體冠軍。

劉美賢迅速成為一顆耀眼的明星，這不僅是因為她的成績，也因為她的態度和風格。她曾經一度對花滑感到厭倦，但之後她以輕鬆樂觀的心態重返賽場，這種積極的心態幫助她在冬奧的壓力下保持了良好的狀態。

劉美賢顛覆以往女子滑冰選手冰上公主的形象，以另類、龐克和搖滾愛好者的風格，吸引了全球數百萬粉絲。她模仿樹幹年輪挑染的髮色，每一圈象徵她復出之後的時光；而醒目的唇繫帶穿環(frenulum piercing)，也是她自己動手的。

奧運選手缺席接下來的世錦賽其實很常見。滑冰賽季漫長，首場比賽從初秋就登場，許多運動員在經歷冬奧的壓力後，會選擇提前開始休賽。

退出3月世錦賽的好手還包括日本的冬奧雙滑冠軍，三浦璃來(Riku Miura)與木原龍一(Ryuichi Kihara)；幫助祖國義大利獲得團體銅牌的孔蒂(Sara Conti)和馬西(Niccolo Macii)；以及飽受傷病困擾、在米蘭冬奧女子單人滑比賽中僅獲得第14名的比利時選手韓德瑞克斯(Loena Hendrickx)。

世報陪您半世紀

義大利 劉美賢

上一則

經典賽／延長賽決勝 中華5：4南韓 搶進8強還有希望

下一則

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

延伸閱讀

劉美賢復出奪金做自己 父親劉俊：放手為女兒喝采

劉美賢復出奪金做自己 父親劉俊：放手為女兒喝采
改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有

改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有
致敬劉美賢冬奧奪金 屋崙3月12日市政廳辦慶祝集會

致敬劉美賢冬奧奪金 屋崙3月12日市政廳辦慶祝集會
冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29

超人氣

更多 >
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚