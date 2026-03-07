我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

川普考慮派地面部隊進伊朗「確保核設施」 因1事砲轟英國搶功勞

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

女子滑冰選手劉美賢(Alysa Liu)上個月在米蘭為美國贏得24年來的首枚女單花滑冬季奧運金牌後，宣布將不參加本月底的世界錦標賽。

美聯社報導，這項決定對於這位2025年世錦賽冠軍來說，其實並不令人意外。

劉美賢原本將與隊友葛倫(Amber Glenn)和萊維托(Isabeau Levito)一同參加24日在捷克布拉格O2體育館開幕的世錦賽。現在劉美賢缺席，布萊蒂．譚諾(Bradie Tennell)原本是第一順位替補，但她也拒絕參賽，因此將由莎拉．埃弗哈特(Sarah Everhardt)遞補，代表美國隊出賽。

現年20歲的劉美賢曾在2022年北京冬奧後宣布退役，但兩年後強勢復出。去年在波士頓，她成為自2006年金咪．梅斯納爾(Kimmie Meissner)之後，第一位贏得世界冠軍的美國女子選手。上個月，劉美賢在米蘭冬奧登上最高領獎台，為美國贏得自2002年莎拉．休斯(Sarah Hughes)之後的首枚奧運女單花滑金牌。

劉美賢在義大利贏得兩枚金牌；她與葛倫一起幫助美國隊衛冕奧運團體冠軍。

甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(美聯社)
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(美聯社)

劉美賢迅速成為一顆耀眼的明星，這不僅是因為她的成績，也因為她的態度和風格。她曾經一度對花滑感到厭倦，但之後她以輕鬆樂觀的心態重返賽場，這種積極的心態幫助她在冬奧的壓力下保持了良好的狀態。

劉美賢顛覆以往女子滑冰選手冰上公主的形象，以另類、龐克和搖滾愛好者的風格，吸引了全球數百萬粉絲。她模仿樹幹年輪挑染的髮色，每一圈象徵她復出之後的時光；而醒目的唇繫帶穿環(frenulum piercing)，也是她自己動手的。

奧運選手缺席接下來的世錦賽其實很常見。滑冰賽季漫長，首場比賽從初秋就登場，許多運動員在經歷冬奧的壓力後，會選擇提前開始休賽。

退出3月世錦賽的好手還包括日本的冬奧雙滑冠軍，三浦璃來(Riku Miura)與木原龍一(Ryuichi Kihara)；幫助祖國義大利獲得團體銅牌的孔蒂(Sara Conti)和馬西(Niccolo Macii)；以及飽受傷病困擾、在米蘭冬奧女子單人滑比賽中僅獲得第14名的比利時選手韓德瑞克斯(Loena Hendrickx)。

世報陪您半世紀

義大利 劉美賢

上一則

場邊人語／聖大稱王 此景難忘

下一則

經典賽／台韓大戰中華隊打線出爐 陳晨威打二棒、沒有陳傑憲

延伸閱讀

劉美賢復出奪金做自己 父親劉俊：放手為女兒喝采

劉美賢復出奪金做自己 父親劉俊：放手為女兒喝采
改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有

改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有
致敬劉美賢冬奧奪金 屋崙3月12日市政廳辦慶祝集會

致敬劉美賢冬奧奪金 屋崙3月12日市政廳辦慶祝集會
冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。(特派記者余承翰／攝影)

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

2026-03-05 00:29
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26

超人氣

更多 >
華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光
艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有

改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…