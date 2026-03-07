劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

女子滑冰選手劉美賢 (Alysa Liu)上個月在米蘭為美國贏得24年來的首枚女單花滑冬季奧運金牌後，宣布將不參加本月底的世界錦標賽。

美聯社報導，這項決定對於這位2025年世錦賽冠軍來說，其實並不令人意外。

劉美賢原本將與隊友葛倫(Amber Glenn)和萊維托(Isabeau Levito)一同參加24日在捷克布拉格O2體育館開幕的世錦賽。現在劉美賢缺席，布萊蒂．譚諾(Bradie Tennell)原本是第一順位替補，但她也拒絕參賽，因此將由莎拉．埃弗哈特(Sarah Everhardt)遞補，代表美國隊出賽。

現年20歲的劉美賢曾在2022年北京冬奧後宣布退役，但兩年後強勢復出。去年在波士頓，她成為自2006年金咪．梅斯納爾(Kimmie Meissner)之後，第一位贏得世界冠軍的美國女子選手。上個月，劉美賢在米蘭冬奧登上最高領獎台，為美國贏得自2002年莎拉．休斯(Sarah Hughes)之後的首枚奧運女單花滑金牌。

劉美賢在義大利 贏得兩枚金牌；她與葛倫一起幫助美國隊衛冕奧運團體冠軍。

劉美賢迅速成為一顆耀眼的明星，這不僅是因為她的成績，也因為她的態度和風格。她曾經一度對花滑感到厭倦，但之後她以輕鬆樂觀的心態重返賽場，這種積極的心態幫助她在冬奧的壓力下保持了良好的狀態。

劉美賢顛覆以往女子滑冰選手冰上公主的形象，以另類、龐克和搖滾愛好者的風格，吸引了全球數百萬粉絲。她模仿樹幹年輪挑染的髮色，每一圈象徵她復出之後的時光；而醒目的唇繫帶穿環(frenulum piercing)，也是她自己動手的。

奧運選手缺席接下來的世錦賽其實很常見。滑冰賽季漫長，首場比賽從初秋就登場，許多運動員在經歷冬奧的壓力後，會選擇提前開始休賽。

退出3月世錦賽的好手還包括日本的冬奧雙滑冠軍，三浦璃來(Riku Miura)與木原龍一(Ryuichi Kihara)；幫助祖國義大利獲得團體銅牌的孔蒂(Sara Conti)和馬西(Niccolo Macii)；以及飽受傷病困擾、在米蘭冬奧女子單人滑比賽中僅獲得第14名的比利時選手韓德瑞克斯(Loena Hendrickx)。