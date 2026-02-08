孫穎莎首奪乒乓球亞洲盃女單冠軍 王楚欽成功衛冕

我的頻道

新華社海口8日電
在第35屆國際乒聯-亞乒聯盟亞洲盃乒乓球賽女單決賽中，中國選手孫穎莎4比3戰勝另一位中國選手王曼昱，奪得冠軍。(新華社)
在第35屆國際乒聯-亞乒聯盟亞洲盃乒乓球賽女單決賽中，中國選手孫穎莎4比3戰勝另一位中國選手王曼昱，奪得冠軍。(新華社)

在海口舉行的第35屆國際乒聯-亞乒聯盟亞洲盃8日落幕，孫穎莎4:3戰勝王曼昱，奪得個人首個亞洲盃女單冠軍。王楚欽4:2擊敗日本隊的張本智和，實現亞洲盃男單兩連冠。

三四名決賽中，蒯曼4:1戰勝日本選手張本美和，摘得女單銅牌。日本隊的戶上隼輔以同樣比分擊敗中華台北選手張佑安，獲得男單第三名。

女單決賽晚場率先上演，開場後孫穎莎進入狀態很快，首局11:2獲勝。次局雙方一度戰至4:4平，此後王曼昱加強進攻連續得分，以11:4贏得該局。此後兩人各勝兩局，決勝局戰況最為激烈，孫穎莎鏖戰至13:11後獲勝。

「每次跟曼昱交手都非常激烈，今天雙方都發揮出了最好的水平，自己贏在第七局關鍵分的處理上。」 孫穎莎在賽後表示，「這場比賽能夠贏下來，對自己來說是非常大的進步，心理方面也是一個更好的突破。」

男單決賽最後上演，王楚欽首局9:11告負，此後一局以11:8勝出。雙方在第三局打得十分膠著，一度戰至7:7平，此後張本智和連續得分，王楚欽以7:11再丟一局。此後三局，王楚欽一路領先，以11:5、11:8、11:6贏得比賽。

「很感謝為我加油的隊友們，最終拿到冠軍非常開心。」奪冠瞬間，王楚欽手指教練和隊友們，共同慶祝。「前面幾局張本（智和）發揮得更好，給自己帶來很大的困難，但自己沒有受到比分落後的影響，逐漸找到比賽感覺，發揮出更好的水平，用自己的得分手段贏下比賽。」

在第35屆國際乒聯-亞乒聯盟亞洲盃乒乓球賽男單決賽中，中國選手王楚欽4比2戰勝日本選手張本智和，奪得冠軍。(新華社)
在第35屆國際乒聯-亞乒聯盟亞洲盃乒乓球賽男單決賽中，中國選手王楚欽4比2戰勝日本選手張本智和，奪得冠軍。(新華社)

王楚欽 孫穎莎 日本

