我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

美攀岩高手無任何防護裝備 1月24日挑戰徒手獨攀台北101

編譯尤寶琪／綜合報導
自由攀岩好手霍諾德24日將以徒手攀登的方式，挑戰高達508公尺的台北101。霍諾德21日在有安全繩及保護裝備下進行試爬。(中央社)
自由攀岩好手霍諾德24日將以徒手攀登的方式，挑戰高達508公尺的台北101。霍諾德21日在有安全繩及保護裝備下進行試爬。(中央社)

台北101大樓高1667呎(508.2公尺)，傲然屹立於台灣台北城市天際線之上，十多年來一直都吸引著美國極限攀岩家阿利克斯．霍諾德(Alex Honnold)的目光；這名自由攀岩高手將在台北時間24日，用他標誌性的徒手攀岩(Free Solo)方式，在不穿戴繩索或任何防護裝備的情況下，攀登這座鋼筋玻璃結構的抗震摩天大樓，Netflix將進行現場直播。

這項活動讓各界既興奮又擔憂，同時也引發不少關於直播如此高風險嘗試之道德問題的關注；許多人對於霍諾德如今已為人夫為人父，且育有兩個女兒，卻仍想繼續他徒手攀岩之旅的行為，表示質疑。

以徒手攀登優勝美地國家公園(Yosemite National Park)酋長岩(El Capitan)壯舉而聞名的霍諾德，2025年底接受美聯社訪問時表示：「當你在找攀爬目標時，你會去找那些獨一無二的東西，例如酋長岩，它比周圍的一切都高大得多，也更令人嘆為觀止。」台北101也是如此。

霍諾德2017年以徒手攀登優勝美地國家公園的酋長岩而聞名。（美聯社）
霍諾德2017年以徒手攀登優勝美地國家公園的酋長岩而聞名。（美聯社）

霍諾德並非是第一名挑戰攀登台北101的攀岩好手，但將是第一名在不戴繩索和防護裝備進行攀登的人。法國攀岩好手「蜘蛛人」羅伯特(Alain Robert)，2004年慶祝這座當時為全球最高建築物的大樓開幕活動，在聖誕節當天攀登了這座高樓；羅伯特在手肘受傷並飽受風雨吹襲的情況下，花了近四小時完成攀登，幾乎是預期時間的兩倍。

霍諾德為了這次挑戰已訓練數月，他認為這次攀爬應該不會太難；霍諾德說，「到時候就知道了。我覺得難度剛剛好，既能讓我投入其中，又很吸引人。」

霍諾德的挑戰也引爆不少擔憂；「一切與虛無：無繩獨攀的內幕」(All and Nothing：Inside Free Soloing)一書的作者斯穆特(Jeff Smoot)也對霍諾德所面對的風險表達擔憂，但他指出，大眾可能不理解的是，勇於冒險一直都是攀岩文化的重要組成部分。

斯穆特說，「從大眾的角度來看，這是一種尋求刺激的行為。從攀岩者的角度來看，這是一種冥想式的藝術形式。」

自由攀岩好手霍諾德24日將以徒手攀登的方式，挑戰高達508公尺的台北101。霍諾...
自由攀岩好手霍諾德24日將以徒手攀登的方式，挑戰高達508公尺的台北101。霍諾德21日在有安全繩及保護裝備下進行試爬。(中央社)

台北101 優勝美地

上一則

澳網／剛在女單不敵世界球后 謝淑薇女雙對手退賽晉級16強

下一則

MLB／官網公布2026百大球星 大谷翔平蟬聯第1、賈吉4年3亞

延伸閱讀

紐約大都會以兩新秀 換取芝加哥白襪外野手羅伯特

紐約大都會以兩新秀 換取芝加哥白襪外野手羅伯特
美攀岩傳奇挑戰台北101 中華民國國旗登「周六夜現場」

美攀岩傳奇挑戰台北101 中華民國國旗登「周六夜現場」
圓10年前的夢…美攀岩家1月24日挑戰徒手獨攀101

圓10年前的夢…美攀岩家1月24日挑戰徒手獨攀101
美攀岩家將挑戰101 賈永婕登頂宣傳：我有瘋子般勇氣

美攀岩家將挑戰101 賈永婕登頂宣傳：我有瘋子般勇氣

熱門新聞

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
中國隊球員20日在比賽後與主教練安東尼奧·普切（右二）合影。（新華社）

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

2026-01-20 13:52
烏克蘭選手奧利尼科娃。（路透）

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 她將榮耀獻給烏克蘭前線老爸

2026-01-20 03:33
日本好手大坂直美20日以「水母裝」造型，撐著白色陽傘、戴著紗帽進入澳網球場，再度以奇裝異服驚艷四座。歐新社

大坂直美「水母裝」吸睛造型亮相 澳網首輪旗開得勝

2026-01-20 14:01
道奇隊球星貝茲表示，2032年球季打完就會退休。（歐新社）

MLB／宣告「最後七舞」 貝茲超提前表態2032年打完引退

2026-01-18 21:52
前湖人奪冠功臣歐頓。 (美聯社)

NBA／毒癮完換酒癮 前湖人冠軍名將酒駕被逮捕

2026-01-18 20:42

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」