美攀岩高手無任何防護裝備 1月24日挑戰徒手獨攀台北101

自由攀岩好手霍諾德24日將以徒手攀登的方式，挑戰高達508公尺的台北101。霍諾德21日在有安全繩及保護裝備下進行試爬。(中央社)

台北101 大樓高1667呎(508.2公尺)，傲然屹立於台灣台北城市天際線之上，十多年來一直都吸引著美國極限攀岩家阿利克斯．霍諾德(Alex Honnold)的目光；這名自由攀岩高手將在台北時間24日，用他標誌性的徒手攀岩(Free Solo)方式，在不穿戴繩索或任何防護裝備的情況下，攀登這座鋼筋玻璃結構的抗震摩天大樓，Netflix將進行現場直播。

這項活動讓各界既興奮又擔憂，同時也引發不少關於直播如此高風險嘗試之道德問題的關注；許多人對於霍諾德如今已為人夫為人父，且育有兩個女兒，卻仍想繼續他徒手攀岩之旅的行為，表示質疑。

以徒手攀登優勝美地 國家公園(Yosemite National Park)酋長岩(El Capitan)壯舉而聞名的霍諾德，2025年底接受美聯社訪問時表示：「當你在找攀爬目標時，你會去找那些獨一無二的東西，例如酋長岩，它比周圍的一切都高大得多，也更令人嘆為觀止。」台北101也是如此。 霍諾德2017年以徒手攀登優勝美地國家公園的酋長岩而聞名。（美聯社）

霍諾德並非是第一名挑戰攀登台北101的攀岩好手，但將是第一名在不戴繩索和防護裝備進行攀登的人。法國攀岩好手「蜘蛛人」羅伯特(Alain Robert)，2004年慶祝這座當時為全球最高建築物的大樓開幕活動，在聖誕節當天攀登了這座高樓；羅伯特在手肘受傷並飽受風雨吹襲的情況下，花了近四小時完成攀登，幾乎是預期時間的兩倍。

霍諾德為了這次挑戰已訓練數月，他認為這次攀爬應該不會太難；霍諾德說，「到時候就知道了。我覺得難度剛剛好，既能讓我投入其中，又很吸引人。」

霍諾德的挑戰也引爆不少擔憂；「一切與虛無：無繩獨攀的內幕」(All and Nothing：Inside Free Soloing)一書的作者斯穆特(Jeff Smoot)也對霍諾德所面對的風險表達擔憂，但他指出，大眾可能不理解的是，勇於冒險一直都是攀岩文化的重要組成部分。