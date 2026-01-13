我的頻道

不是伊朗…白宮暗示川普正在監控「格陵蘭空軍基地」

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

2026美加墨世界盃維安升級 美斥資1.15億元「反制無人機」

中央社／紐約12日綜合外電報導
圖為FIFA世界盃官方用球「Trionda Pro」的巨型模型。（路透）
美國國土安全部（DHS）今天表示，美國將投資1億1500萬美元用於反無人機措施，以強化國際足球總會（FIFA）世界盃足球賽賽事及美國建國250周年慶祝活動期間的維安。

這是各國政府加強無人機防禦的最新跡象。

FIFA世界盃將成為總統川普確保美國安全承諾的一大考驗，預計將有超過100萬名旅客來美觀賽，另有數以十億計的海外觀眾透過轉播觀看比賽。

烏克蘭戰爭展現無人機的致命威力後，無人機攻擊的威脅日益受到關注。近期發生的多起無人機事件，也令歐洲與美國的機場感到憂心。

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在聲明中表示：「我們正進入捍衛空中優勢、保護美國邊境與國內安全的新時代。」

國防公司正在研發各種反制無人機的技術，包括追蹤軟體、雷射、微波以及自動化機槍，但國土安全部並未具體說明將在世界盃場館部署哪些技術。

美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）數周前表示，已向11個主辦世界盃賽事的州撥款2億5000萬美元，用於採購反無人機技術。FEMA隸屬於國土安全部。

去年夏天，民主黨籍的紐約州長霍楚（Kathy Hochul）曾呼籲共和黨籍的川普，加強聯邦政府在防禦無人機攻擊方面的支持。

經典賽／台投手鄧愷威不打 南韓教頭：對我們來說是好消息

