米蘭冬奧剩1個月 中國名將武大靖退役：沒有遺憾只有坦然

新華社／北京6日電
中國短道速滑奧運冠軍武大靖6日官宣退役。31歲的武大靖曾為中國短道速滑取得諸多榮譽，他參加過三屆冬奧會，在2018年平昌冬奧會上贏得男子500米金牌，為中國隊奪得平昌首金。在2022年北京冬奧會上，他幫助中國隊奪得2000米混合接力金牌。(新華社)
米蘭冬奧倒數一個月，中國短道速滑名將武大靖6日宣布結束運動員生涯，不舉行退役儀式。

31歲的武大靖曾為中國短道速滑取得諸多榮譽，他參加過三屆冬奧，在2018年平昌冬奧上贏得男子500米金牌，為中國隊奪得平昌首金。在2022年北京冬奧上，他幫助中國隊奪得2000米混合接力金牌。

北京冬奧後，武大靖曾想過退役，但因對短道速滑的熱愛選擇了留下。不過此後他鮮少在國際大賽中出現，最後一次參加國內短道速滑比賽是2024年第十四屆全國冬運會。他還一度挑戰向速度滑冰轉型。

武大靖6日在微博上發文「致2025：冰刃未涼，熱愛永續」，表示自己將不再執著於「再拚一次」的執念，說出退役，沒有遺憾只有坦然。

他寫道：「2025年的最後一頁已經翻過，站在冰場與講台的交界，回望這一年，滿是與自己的較勁，也藏著與歲月的和解。這一年，我曾執著于再拚一次的執念。從短道速滑的賽道轉向速度滑冰的訓練場，以為憑著多年的功底就能跨越技術與體能的鴻溝，卻在一次次摔倒、一次次調整中明白，要對抗的不僅是對手，還有傷病與時光的重量。當退役了的話語說出口時，沒有遺憾，只有坦然。」

「這一年，我更懂轉身不是落幕的深意。」目前在吉林大學體育學院擔任教授的武大靖表示，「運動員的使命是突破極限，而教育者的責任是傳承熱愛。在訓練館裡指導隊員打磨技術，在課堂上分享賽場內外的感悟……原來熱愛不止一種模樣——它可以是冰面上的一騎絕塵，也可以是薪火相傳的默默耕耘。那些曾支撐我走過低谷的熱愛與堅持，那些教練、隊友給予的信任與陪伴，那些國家賦予的使命與榮光，如今都成了我前行的底氣。」

