全球極限體能鋼鐵大賽台中落幕 韓國隊帶走冠軍

快訊

記者曾思儒／即時報導
2025全球極限體能鋼鐵大賽在台中落幕。圖／台中運動局提供
2025全球極限體能鋼鐵大賽自12月12日至14日連續3天在台中盛大舉行，作為全台規模最大、亞洲獎金最高的綜合體能賽事，今天於台中市政府廣場以最震撼的菁英組決賽圓滿落幕，由韓國隊帶走冠軍。

今年共有來自全球12個國家的頂尖好手、共計2500名選手齊聚台中，展開年度最具份量的體能最終對決，台中市副市長黃國榮代表市長盧秀燕到場觀賽並親自頒獎，盛讚選手展現世界級競技水準，並表示台中能成為國際頂尖賽事舞臺，象徵城市承接大型國際活動的整體能量持續提升。

黃國榮表示，本屆賽事不僅競技強度高、賽程極具觀賞性，更以多元內容打造全民參與的運動嘉年華。無論是參賽、觀賽、參觀健身博覽會或參與推廣課程，皆可參加抽獎活動，今年更加碼送出長榮航空歐美單人來回機票作為最大獎，成功引發現場熱烈回響。他也親自抽出幸運得主，將活動氣氛推向最高潮，期盼市民透過運動累積健康，也在城市活動中感受台中的熱情與活力。

運動局指出，鋼鐵大賽以高挑戰性聞名，今年賽制全面比照國際規格，吸引多國菁英與職業選手來台角逐最高榮耀，競爭激烈程度堪稱歷年之最。最終菁英組前五名分別由韓國、香港、台灣、俄羅斯及日本選手奪得，幾乎集結亞洲與歐亞體能強國，堪稱一場世界級體能對決。其中，地主選手朱宇森、林力瑋、洪寀睿、陳宜欣在強敵環伺下穩定發揮、挺進頒獎舞臺，充分展現臺灣體能訓練實力與國際接軌成果，也讓現場觀眾為之振奮。

運動局進一步表示，今年活動結合高峰論壇、正式競賽、健身博覽會及全齡推廣課程，形成完整且多元的運動體驗鏈，兩日活動累計吸引超過8萬人次到場參與，市府廣場及周邊商圈人潮絡繹不絕，明顯帶動餐飲、旅宿、零售與運動產業消費動能，為台中創造逾億元觀光產值。透過國際級賽事成功落地，整合運動、觀光與商業三大能量，不僅掀起綜合體能運動風潮，也進一步提升台中作為「運動城市」的國際辨識度。

韓國隊奪下2025全球極限體能鋼鐵大賽冠軍。圖／台中運動局提供
觀光 長榮 盧秀燕

