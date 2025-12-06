2026世界盃抽籤 美加墨籤運不錯 本屆無明顯「死亡之組」

2026年世界盃足球賽完成分組抽籤，本屆首度擴軍至48支隊伍，美國隊抽到不錯的籤，被分到D組。(美聯社)

2026世界盃 足球賽分組抽籤結果出爐，美國、加拿大 及墨西哥 三個地主隊籤運都不錯。開幕戰是由A組的墨西哥對戰南非，上演跟2010年在南非舉行的世足賽開幕戰一模一樣的戲碼。美國抽中D組，本屆無明顯的「死亡之組」。

世界盃將於2026年6月至7月在美國、加拿大、墨西哥的16座城市舉行；首次有48支球隊參賽，分為A至L共12組，美加墨及世界前九為種子隊，其餘依排名分檔。

如果阿根廷和葡萄牙都以第一名從小組出線，並能一路殺到1/4決賽，那麼梅西和C羅將在1/4決賽相遇，此前兩人從未在世界盃賽場交手過。

A組還有南韓及歐洲足總(UEFA)季後賽D組出線隊伍(捷克、丹麥、北馬其頓及愛爾蘭之一)。

美國抽中D組，同組有巴拉圭、澳洲及(UEFA) C組出線國(斯洛伐克、科索沃、土耳其、羅馬尼亞)。加拿大則在B組，同組有(UEFA)A組出線國(威爾斯、波黑、義大利、北愛爾蘭)、卡達及瑞士。

2026年世界盃足球賽分組表。(製表／世界新聞網)

綜合美聯社等報導，抽籤儀式5日在華府的甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)舉行，由國際足總(FIFA)主席英凡提諾(Gianni Infantino)主持，川普總統、加拿大總理卡尼(Mark Carney)及墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)全部盛裝出席。

初步從抽籤結果所看，美國男足隊(USMNT)同組的主要對手是巴拉圭，其餘對澳洲及歐洲其中一隊則略占優勢，有望在總教練波切蒂諾(Mauricio Pochettino)調兵遣將下晉級淘汰賽。

美足隊長瑞姆(Tim Ream)表示球隊狀態良好，士氣高昂，目標是利用主場優勢將成績更上一層樓，以及推動英式足球在美國的普及。

現年52歲、阿根廷籍的波切蒂諾是在2024年9月才正式與美國足總簽約執掌兵符，主要任務是領軍出戰2026年世界盃，他曾帶領過英國熱刺(Tottenham Hotspur F.C.)和巴黎聖日耳門(Paris Saint-Germain F.C.)。他簽約時矢言，希望幫美國隊取得歷史性成就。

由於屬主辦國關係，美國隊直接參加分組賽，其實力只能靠過去戰績來分析。

美國男足隊(USMNT)1913年成立，翌年即加入FIFA，在1930年首屆世界盃更取得季軍，是美國在世界盃史上最佳的成績。但美國人傳統上對足球缺乏興趣，實力長期以來遠不及歐洲、南美球隊，也不如北美勁旅墨西哥，直至1990年才再度打入決賽周。

2022年上屆世界盃預選賽，美國在第三輪取得第三名直接晉級決賽。在分組賽壓倒威爾士和伊朗，以小組次名晉級16強，最終在八強決戰不敵荷蘭隊而出局。